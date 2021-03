Laura Lempika, le prénom de son fils moqué : mise au point et message aux "décérébrés du net"

Bien éloignés du scandale de sorcellerie qui secoue le milieu de la télé-réalité, Laura Lempika et Nikola Lozina préfèrent largement se consacrer à leur fils, né le 11 décembre 2020. Un fils qu'ils ont choisi de prénommer Zlatan. Alors, forcément, les commentaires ne se sont pas faits attendre. Et pour cause, en France, le prénom Zlatan est très souvent rattaché au footballeur suédois Zlatan Ibrahimovic. Nikola Lozina étant un grand amateur du ballon rond, il ne faisait aucun doute pour les internautes que le candidat Belge s'était inspiré du sportif.

Laura Lempika a décidé de faire taire les mauvaises langues à travers une nouvelle vidéo postée sur sa chaîne YouTube. Celle qui s'est récemment offert une nouvelle chirurgie esthétique l'a intitulée sobrement "Je réponds aux haters" et, avec sa franchise habituelle, y révèle la vraie raison pour laquelle son fils s'appelle Zlatan. "'Oh, mon dieu, ils ont appelé leur fils Zlatan, pauvre gosse...' Pour tous les plus gros décérébrés du net, je vous invite à faire une petite recherche. Je n'ai pas appelé mon fils Ibrahimovic. Zlatan est un prénom croate. Mon mari est croate. Zlatan signifie 'or'... Vous êtes tellement obtus, étriqués dans votre cerveau que pour vous, il n'y a qu'un seul Zlatan dans le monde entier, c'est Zlatan Ibrahimovic. Mais je tiens à vous dire que dans les pays yougoslaves, c'est aussi courant qu'un Bertrand. Donc je vous invite à être un petit peu plus aware", a-t-elle rappelé.

Histoire d'être sûre de se faire comprendre, Laura Lempika conclut sur le sujet en donnant un exemple qui devrait faire réfléchir. "Comment on fait pour tous les Kylian qu'il y a sur Terre ? Donc en fait, une personne n'a pas le droit d'appeler son fils Kylian car il y a Kylian Mbappé ? S'il vous plaît... C'est pas possible d'être aussi teubé quand même !" Le message est passé...