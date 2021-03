Laura Lempika, nouvelle chirurgie esthétique : oedème, souffrance... "J'étais amorphe"

Laura Lempika a fait son retour sur Snapchat le 8 mars 2021, après trois jours de silence. La candidate des Marseillais VS Le Reste du monde (W9) est repassée par la case chirurgie esthétique et ne l'a pas caché à ses abonnés.

Après avoir refait sa poitrine il y a quelques années, Laura Lempika a de nouveau cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique. Lors de sa première grossesse, la maman de Zlatan (bientôt 3 mois) a pris pas moins de 25 kilos. Bien qu'elle a perdu plus de 15 kilos depuis, la belle brune ne se sentait pas encore bien dans sa peau. Elle a donc souhaité avoir une fois de plus recours à la chirurgie esthétique.

Laura Lempika a en effet fait un lipofilling, opération qui consiste à utiliser de la graisse prélevée sur une zone du corps où elle est en excès pour la ré-injecter à un autre endroit du corps. Si elle ne regrette en aucun cas d'avoir sauté le pas, car elle est contente du résultat, la fiancée de Nikola Lozina a admis auprès de ses fans qu'elle souffrait beaucoup. "J'émerge un peu. Ca fait trois jours que je suis fracassée. J'ai fait un lipofilling du coup j'étais amorphe. C'est pour ça que je n'ai pas pris mes réseaux. Là ça commence à peine à aller mieux. Je ne vais pas vous snaper sans les lunettes parce que j'ai gonflé avec l'intervention, on dirait bebew [Greg des Marseillais après sa greffe de cheveux, NDLR]. Non j'ai eu un oedème. J'ai gonflé par rapport à l'anesthésie du coup c'est très choquant", a-t-elle tout d'abord expliqué.

La brune de 31 ans a ajouté que l'après opération était difficile à gérer car "ça ne fait pas du bien". Elle tente tout de même de relativiser en se disant qu'elle a eu la chance de n'avoir aucune complication. "On m'a enlevé de la graisse. J'ai fait faire les bras, tout le dos, le ventre et j'ai fait réinjecter sur les hanches et un tout petit peu sur les fesses. (...) Rappelez-vous j'étais super contente parce qu'il me restait 5 kilos pour avoir mon poids d'avant-grossesse. Je me suis donnée du mal pour perdre mes kilos. Je sais que les gens vont dire que je n'ai aucun mérite car j'ai fait une liposuccion. Faux, ça fait quand même près de trois mois que j'ai fait très attention", a poursuivi Laura Lempika. Et elle ne compte pas relâcher ses efforts, notamment pour ne pas repasser sur le billard car "ça fait trop mal".