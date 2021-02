Greg (Les Marseillais) : "Défiguré" après une opération de chirurgie esthétique

Mais qu'est-il arrivé à ce pauvre Greg Yega ? Le 27 février 2021, le candidat emblématique de l'émission Les Marseillais à Dubaï (W9) est apparu le visage ultra-gonflé sur Snapchat. Bleus, rougeurs et yeux minuscules, l'ex d'Angèle Salentino est méconnaissable. "J'ai gonflé mais qu'est-ce que j'ai, j'arrive même plus à ouvrir mes yeux. Regardez ça. Mes yeux ils sont tout petits, on dirait des billes. On dirait un autre homme. De Jimmy Neutron je suis passé à Shrek, chaque jour ça évolue." explique celui qu'on surnomme "Bébew".

Je ressemble à Pikachu

Il y a quelques jours, l'ex (et nouveau chéri ?) de Maeva Ghennam a réalisé une opération de chirurgie esthétique qui consistait à lui implanter des cheveux sur le crâne. Pour réaliser cette greffe capillaire, le médecin a dû anesthésier son crâne. "En fait on m'a expliqué c'est l'anesthésie qui descend. On dirait que je suis botoxé. Vu qu'ils m'ont anesthésié le crâne, elle descend. C'est pour ça que j'ai une tête gonflée. Mais c'est normal les bébews c'est comme je vous ai dit, c'est l'anesthésie qui redescend. Donc c'est normal que j'ai les yeux un peu gonflés. C'est tout à fait normal. C'est vrai que ça me fait vraiment une tête bizarre. Mais voilà. Au moins j'ai les gros yeux. On dirait un boxeur."

Désormais installé à Dubaï, l'ami de Paga en a également profité pour rendre visite à la famille Tanti. Choquée de la tête gonflée de Greg, Manon s'écrie sur Snapchat : "C'est quoi cette tête ? On dirait que tu t'es maquillé les paupières." "Je ressemble à Pikachu frère", répond Greg, pas forcément ravi de son nouveau visage. "J'espère que mes yeux vont dégonfler...", ajoute-t-il, visiblement un peu inquiet des suites de son opération.