Adixia trompée par Simon Castaldi : sa rivale Virginie Conte joue la provocation, les internautes s'indignent

Simon Castaldi est possiblement le nouveau jaguar de la télé-réalité ! En couple avec Adixia depuis leur rencontre sur un tournage en 2021, le fils de Benjamin Castaldi est malheureusement l'auteur d'un gros écart de conduite. Dans Le Reste du Monde : Romance à Ibiza, actuellement en diffusion sur W9, il s'est dangereusement rapproché de la jolie blonde Virginie Conte. Après s'être un petit moment tournés autour, les deux candidats ont fini par s'embrasser. Pire encore, Simon Castaldi l'a rejoint discrètement dans la nuit.

Face aux images, les internautes ont laissé éclater leur colère sur Twitter pour défendre l'honneur d'Adixia, pas encore arrivée dans l'aventure. Des critiques qui n'ont pas du tout l'air d'importuner Virginie Conte. Sur Instagram, cette dernière s'est même jouée de la situation. En effet, jeudi 28 juillet, elle a indiqué se trouver dans un salon de coiffure pour un petit rafraîchissement en story et a dévoilé sa nouvelle longue chevelure blonde. Un look qui lui a donné des idées. "Du coup, je me transforme en Adixia", a-t-elle légendé, taquine.

"Quand tu te sens obligée de piquer alors que la principale concernée te donne même pas l'heure", "Jusqu'à présent je me retenais mais Virginie c'est vraiment une pioute !", "Virginie n'arrivera jamais à ressembler à Adixia. Il faut déjà avoir une conscience", "Aucune valeur ! Certaines se font défoncer pour moins que ça", "Quelle classe, tout ça pour le buzz !", "Franchement tromper Adixia avec Virginie en plus ... voilà quoi", "Elle me dégoûte vraiment", s'insurge-t-on.