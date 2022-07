Simon Castaldi : Qui est Virginie Conte, la candidate avec qui il a trompé Adixia ?

C'est un rapprochement qui est bien loin de faire l'unanimité. Depuis le lancement du Reste du monde : Romance à Ibiza, l'attitude de Simon Castaldi est vivement critiquée par les internautes. Ce dernier, alors en couple avec Adixia au moment du tournage, ne s'est visiblement pas privé pour aller voir ailleurs. L'épisode inédit diffusé mardi 27 juillet a justement fini de mettre le feu aux poudres, lorsque le fils cadet de Benjamin Castaldi a embrassé la candidate Virginie Conte. "Manque de respect total de la part de Simon et Virginie", "Simon est juste répugnant, te mettre en compétition avec un gars pour une meuf alors que tu es en couple", les internautes se sont-ils agacés.

Mais qui est cette fameuse Virginie qui a réussi à lui faire tourner la tête ? Virginie Conte est bien loin d'être une inconnue du grand public. Depuis quatre ans, elle multiplie les émissions de télé-réalité et se fait remarquer pour son caractère bien trempé. La jolie blonde de 34 ans a commencé sa carrière en 2018, dans La Villa des coeurs brisés. A l'époque, elle participait en tant que prétendante et faisait la rencontre de Vincent Shogun. Les deux entament une relation et quittent même le tournage en couple.

Désormais inséparables, ils décident de rejoindre ensemble le casting de La bataille des couples. Malheureusement, durant le tournage Virginie et Vincent enchaînent les disputes et finissent pas rompre. L'année suivante, en 2019, la jeune femme participe à nouveau à La Villa des coeurs brisés, mais cette fois en tant que coeur brisé. Sa problématique était : "Je ne crois pas à l'amour parfait". Sur place, elle craque néanmoins pour l'italien Nicolo, auprès de qui une idylle née. Les téléspectateurs les ont ensuite revu à plusieurs reprises sur le petit écran, dans La bataille des couples (2021), Les 10 couples parfaits (2021) et plus récemment dans Les apprentis aventuriers (2022). Une dernière émission qui aura eu raison de leur duo.

Avant de faire carrière dans la télé-réalité, Virginie Conte se dirigeait vers une toute autre voie. En effet, après avoir étudié l'immobilier puis le droit notarial, elle est devenue clerc de notaire. Aujourd'hui, elle est essentiellement influenceuse et a fondé la marque de maillot de bain Calista.