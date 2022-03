Adriana Karembeu et Noémie Lenoir : Tenues d'été en bord de mer, leur magnifique voyage en Afrique

Ils ont fait le voyage jusqu'en Côte d'Ivoire pour apporter leur soutien à l'association Children of Africa. Le 11 mars 2022, la première dame Dominique Ouattara, fondatrice de l'organisme, a organisé une visite VIP du groupe scolaire qu'elle a financé, comprenant deux écoles primaires, une infirmerie, une cantine scolaire qui permet aux enfants venant de loin de se restaurer sur place, et un terrain de sport. Elle a ensuite reçu tous ses invités - et ils furent nombreux ! - lors d'une soirée de gala et d'une vente aux enchères.

C'est grâce à ce même évènement, organisé l'année dernière, que le groupe scolaire d'Abobo a pu voir le jour. Cette année, Dominique Ouattara, l'épouse d'Alassane Ouattara, espère pouvoir financer deux établissements supplémentaires : un foyer pour les femmes victimes de violences et leurs enfants, et l'agrandissement de la Case des enfants, qui accueille depuis 1998 des enfants vulnérables. "Encore un immense merci Madame Dominique Ouattara pour ce que vous faites pour les enfants d'Afrique", écrit Noémie Lenoir, qui a participé à chaque étape de voyage dédié à la bienfaisance, sur les réseaux sociaux.

Au lendemain du dîner de gala, concocté par le chef triplement étoilé Yannick Alleno et la cheffe ivoirienne Prisca Gilbert, certains invités se sont retrouvés du côté de la plage d'Assinie, à la maison d'Akoula, pour assister à un déjeuner "entre lagune et mer". Noémie Lenoir a ainsi retrouvé, entre autres, Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui au bord de l'eau, ainsi que Gary Dourdan, le prince Charles Philippe d'Orléans, Adriana Karembeu, Aure Atika, Isaach de Bankolé et MC Solaar, Dominique Ouattara, le groupe Toofan, Zeynab, le comédien Samuel Le Bihan ou encore Claudy Siar.