Adriana Lima enceinte de son 3e enfant à 40 ans : l'adorable réaction de son chéri, sous le choc

Adriana Lima va être à nouveau maman ! L'ancien Ange Victoria Secret a confié attendre son troisième enfant le 19 février 2022 via son nouveau compte TikTok. Pour réaliser une annonce originale, la jolie brune aux yeux clairs a d'abord partagé de nombreuses blagues que son compagnon Andre Lemmers au quotidien. Dans la vidéo publiée par le mannequin brésilien de 40 ans, on découvre que le producteur de cinéma s'amuse régulièrement à faire peur à sa chérie. Pour se venger, le mannequin a choisi de lui annoncer sa grossesse tout en filmant sa réaction. "Andre aime me faire peur... mais aujourd'hui, c'est la revanche !, a-t-elle écrit avant de révéler une image de son test de grossesse positif.

Sur les images, on découvre ensuite Adriana Lima réveiller son chéri en lui tendant le test de grossesse révélant qu'elle est enceinte. Stupéfait, Andre Lemmers se lève ensuite brutalement et regarde sa petite-amie pour confirmer la nouvelle et vérifier qu'il ne s'agit pas d'une blague.

L'ex-fiancée de Lenny Kravitz partage ensuite une vidéo d'une échographie, où l'on peut déjà entendre les battements cardiaques de son bébé. En légende, elle précise que son bébé en route est "à venir pour l'automne 2022". Selon People, sublime brune - qui a contribué à la construction de l'orphelinat Carminhos da Luz à Salvador de Bahia au Brésil - avait récemment déclaré : "Le meilleur travail au monde pour moi est d'être une maman." Une annonce qui s'est révélée être prémonitoire.

Adriana Lima a officialisé son couple avec Andre Lemmers en apparaissant avec lui sur le tapis au Festival du film de Venise en septembre 2021. Il y a quelques jours pour la fête de la Saint-Valentin, la belle brune lui a adressé une belle déclaration d'amour en légende d'un cliché où ils sont enlacés : "Mon âme soeur pour l'éternité. Joyeuse Saint-Valentin. Je t'aime plus que le chocolat."