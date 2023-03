Affaire Paul Pogba : Le footballeur séquestré et menacé, nouveau tournant après l'arrestation d'un de ses proches

C'est une affaire qui touche l'un des sportifs français les plus célèbres au monde et visiblement, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Le 29 août 2022, Mathias, le grand frère de Paul Pogba, publie une vidéo dans laquelle il annonce qu'il va prochainement faire de grosses révélations sur la star de l'équipe de France. Une vidéo qui va être le déclencheur d'une affaire de très grande envergure dans laquelle la famille Pogba va se retrouver plongée dans son intégralité. On apprend par la suite que le joueur de la Juventus Turin aurait été menacé puis séquestré par plusieurs hommes de son entourage le 19 mars 2022 dans un appartement de la région parisienne en marge d'un stage de l'équipe de France à Clairefontaine.

Il s'agirait principalement d'amis d'enfance, qui lui auraient réclamé près de 13 millions d'euros, dont 3 à payer immédiatement. Ces derniers étaient apparemment armés de fusil d'assaut et ils portaient des cagoules. Les enquêteurs se sont donc intéressés à ce petit commando, parmi lequel pourrait figurer Mathias, qui a été mis en examen aux côtés de 4 autres suspects, puis placé en détention provisoire le 17 septembre dernier. Comme le révèle Le Parisien, dont les informations ont été confirmées par des sources judiciaires, un cinquième homme vient d'être mis en examen dans cette affaire pour "extorsion en bande organisée et avec arme", "arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée" et "association de malfaiteurs criminelle".

Un ami d'enfance de Paul Pogba

Selon nos confrères, il s'agirait d'Adama C., présenté comme un ami de Paul Pogba, avec lequel il a grandi à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne). L'homme de 31 ans est recherché depuis plusieurs mois par les enquêteurs, mais il se trouvait jusqu'ici aux Émirats arabes unis et était visé par un mandat d'arrêt international. Ce dernier est soupçonné d'avoir eu un rôle majeur dans la séquestration du footballeur, qui devrait prochainement devenir papa pour la troisième fois.

Une avancée peut-être décisive dans cette affaire, qui a déjà connu de nombreux rebondissements.

Toutes les personnes mises en examen sont présumées innocentes jusqu'à la clôture de ce dossier.