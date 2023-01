"Deux battements de coeur" : La femme de Paul Pogba enceinte, annonce en photo et vives interrogations !

Paul Pogba a connu des moments difficiles, et l'année 2022 ne restera probablement comme l'un de ses meilleurs souvenirs. Mais 2023 démarre en revanche sous les meilleurs auspices pour l'international français puisque après avoir célébré le 4 janvier les 4 ans de son aîné Shakur, grand frère du petit Keyann Zaahid, 1 an et demi, Paul Pogba va bientôt avoir la joie d'à nouveau devenir papa. C'est sa femme, Zulay qui a annoncé l'heureuse nouvelle sur Instagram avec une belle photo et un message énigmatique.

Sur le cliché posté ce dimanche 15 janvier, on peut voir l'épouse du joueur de la Juventus Turin allongée en robe rose, et mettant la main sur son début de baby-bump. "Deux battements de coeur", écrit Zulay Pogba avec en hashtag Mashaallah. Compte-t-elle le sien et celui du bébé ? Ou bien annonce-t-elle qu'ils attendent des jumeaux ? C'est bien une question qui est revenue de nombreuses fois dans la section commentaires du post. "Des jumeaux ?", demandent d'innombrables fans à la jeune femme. Quoi qu'il en soit, et avant que la situation ne soit clarifiée, Paul Pogba et Zulay vont bientôt agrandir la famille et s'en réjouissent à voir le sourire sur le visage de la belle vénézuélienne.