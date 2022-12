"Pour ceux qui se demandaient" : Paul Pogba répond à ses nombreux détracteurs avec une vidéo hilarante !

Les réseaux sociaux peuvent parfois être assez cruels avec les célébrités et ce n'est pas Paul Pogba qui dira le contraire. La star de l'équipe de France a vécu une année 2022 particulièrement compliquée, que ce soit sportivement ou personnellement. Malgré tout, il a su garder sa joie de vivre et profite des fêtes de fin d'année pour se ressourcer dans la très huppée station de ski de Saint-Moritz, en Suisse. Des vacances en famille avec sa femme Zulay et ses deux garçons, Shakur et Keyann Zaahid qui se passaient plutôt bien jusqu'à une publication il y a quelques jours.

Un selfie publié sur son compte Instagram et qui a suscité la colère des supporters et notamment ceux de la Juventus Turin, son club actuel. "Franchement, tu nous fais chi*r ! Tu es toujours parti quelque part ! Tu dois d'abord récupérer, qu'est-ce que tu fais en vacances ?", lance l'un d'eux, tandis qu'un autre se montre encore plus cash : "Quand est-ce que tu vas arrêter de voler ton salaire ?" De quoi irriter Paul Pogba, qui n'a pas tardé à leur répondre à travers une courte vidéo prise depuis les pistes enneigées et dans laquelle il tient à montrer à tout le monde qu'il ne dévale pas les pentes à toute vitesse, comme certains le supposent dans les commentaires.

Paul et Zulay s'amusent beaucoup

"Moi en train de skier, pour ceux qui se demandaient", écrit-il en commentaire de la vidéo pleine d'humour où on le voit sautiller dans la neige et faire semblant de skier. Sa femme Zulay n'hésite pas à appuyer ses propos dans les commentaires : "Hahaha miskin, c'est la seule manière de skier que tu peux faire", s'amuse-t-elle . Mais pas de quoi calmer les critiques, comme on peut le voir dans le reste des commentaires. "Fais attention à ne pas te blesser pendant que tu fais ça", "ancien joueur" ou encore "allez le clown, au boulot, tu nous énerves".