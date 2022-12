Paul Pogba s'éclate dans une station de ski très chic avec sa femme Zulay et ses garçons, assortis !

Souvent, les footballeurs aiment bien profiter de leurs vacances d'hiver pour s'envoler vers des destinations exotiques et des pays où il fait chaud toute l'année, mais pour Paul Pogba et ses proches, cette année c'est direction les montagnes enneigées de Suisse. Comme sa femme Zulay l'a montré sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 815 000 abonnés, les amoureux se sont rendus à Saint-Moritz, en Suisse, dans l'une des stations de sport d'hiver les plus huppées de la planète. Sur les photos, on peut voir le couple attablé à la terrasse d'un restaurant d'altitude, parfaitement équipé pour combattre le froid ambiant.

Ils sont accompagnés de leurs deux garçons, Shakur et Keyann Zaahid, et on peut les voir en train de profiter d'un chocolat chaud sous le splendide soleil suisse. Un beau moment qui s'est poursuivi avec une balade dans la neige avant que la sublime Vénézuélienne ne prenne la pose sur les pistes. Après l'effort, le réconfort puisque la petite famille s'est offert un repas typique de la saison avec une fondue savoyarde au restaurant. "Dans les montagnes", écrit simplement la femme de Paul Pogba en commentaire de sa publication, qui vient tout juste d'être mise en ligne et compte déjà près de 15 000 likes.