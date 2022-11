Paul Pogba blessé : près de ses deux enfants et sa femme, il fait le show en vidéo !

Si certains espéraient revoir l'équipe de France victorieuse de 2018 en action au Qatar dans quelques jours, ils vont être déçus ! Si certains joueurs, à l'image d'Hugo Lloris, Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann sont bien présents, Didier Deschamps fait face à une hécatombe au milieu de terrain. Rouage central de la réussite des Bleus, N'Golo Kanté et son alter ego Paul Pogba sont tous les deux annoncés forfaits pour la Coupe du monde qui démarrera le 20 décembre prochain. Un énorme problème pour le sélectionneur, qui va devoir se creuser la tête pour remplacer ses deux joueurs essentiels dans son système.

Annoncé forfait depuis plusieurs semaines maintenant, Paul Pogba vit vraiment une année cauchemardesque, que ce soit sur le terrain comme en dehors. Arrivé à la Juventus de Turin (Italie) cet été, il n'a pas joué une seule seconde avec son club depuis la signature de son contrat. De plus, il a vu son frère Mathias s'exprimer sur les réseaux sociaux et annoncer qu'il allait faire de lourdes révélations sur sa personne. Pour l'heure, l'affaire est entre les mains de la justice française et on ne sait pas encore si la famille Pogba nous réserve de nouvelles révélations chocs à l'avenir. En attendant, la star française de 29 ans se fait plutôt discrète, alimentant simplement ses réseaux sociaux de contenus qui n'ont pas de lien avec cette affaire.

Paul Pogba tout sourire, danse devant ses enfants

Très suivi sur Instagram où il compte plus de 55 millions d'abonnés, Paul Pogba a partagé aujourd'hui une courte vidéo qui va certainement rassurer ses fans. Blessé à un genou et contraint de renoncer au Mondial, on le voit aux côtés de sa femme, Zulay et de ses deux garçons, Shakur et Keyann Zaahid en train d'effectuer une petite danse qui nécessite d'avoir des genoux en bon état. "Family time. Le test du genou est passé avec succès", plaisante le Français, devant sa famille toute contente de le voir aller mieux. Son ancien coéquipier en club Paulo Dybala ou encore Memphis Depay n'ont pas hésité à le féliciter devant les progrès effectués depuis sa blessure.