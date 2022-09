"Ta gueule, baisse les yeux" : Le témoignage effrayant de Paul Pogba, mis sous protection policière

Le football français est dans la tourmente comme rarement il l'a été auparavant. Depuis plusieurs jours, les affaires s'accumulent, entre les scandales à la fédération et les dernières révélations sur l'agression de Kheira Hamraoui, on ne parle presque plus de sport ces derniers temps. L'autre énorme affaire qui a éclaté fin août concerne l'une des plus grosses stars de notre pays, Paul Pogba. Après plusieurs années du côté de Manchester United en Angleterre, il a décidé de retourner en Italie, à la Juventus de Turin, mais rien ne se passe comme prévu. Fin août, son frère Mathias sort une vidéo dans laquelle il annonce qu'il fera bientôt d'énormes révélations sur son petit frère.

Depuis, une enquête pour tentative d'extorsion a été ouverte par la justice française et Paul Pogba se dit victime dans cette affaire. Plusieurs personnes ont déjà été interrogées, à l'image de Yeo Moriba, la mère de deux hommes. Le champion du monde a lui aussi été entendu par les enquêteurs et ce matin, Le Monde a publié des extraits du témoignage effectué le 9 août dernier. Il affirme avoir été objet d'un chantage de la part de plusieurs individus, qui lui réclamaient la somme de 13 millions d'euros, pour le service de protection qu'ils auraient assurés pendant plusieurs années. Le footballeur aurait été emmené par plusieurs hommes dans un appartement en Seine-et-Marne, avant de subir des pressions de la part de ses agresseurs.

En étant braqué ainsi sous la menace, je leur ai dit que j'allais payer

Deux hommes cagoulés, lourdement armés et avec des gilets pare-balles surgissent alors et mettent en joue Paul Pogba. "J'avais peur (...) Les deux gars ont rebraqué leurs armes sur moi. Du coup, en étant braqué ainsi sous la menace, je leur ai dit que j'allais payer", raconte-il aux enquêteurs, avant de poursuivre : "Ils criaient : 'Ta gueule, baisse les yeux'. (...) L'un des deux cagoulés a parlé à l'oreille de Roushdane (un ami du quartier de Paul Pogba, ndlr). Quand les gars cagoulés repartent, Roushdane m'a dit qu'il fallait que je les paye, sinon on était tous en danger."

Paul Pogba sous protection policière depuis plusieurs jours

Une affaire qui fait froid dans le dos et face aux menaces qui pourraient peser sur le joueur des Bleus, son club de la Juventus a décidé de le mettre sous protection policière, comme l'a révélé Le Parisien. Soutenu par la police italienne, le dispositif a été mis en place il y a quelques jours et la mère de Paul Pogba bénéficie également d'une sécurité renforcée en France.