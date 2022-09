Affaire Hamraoui : Sa coéquipière Aminata Diallo de nouveau interpellée et mise en garde à vue !

Si depuis plusieurs mois l'enquête patine dans l'agression de la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui, il semblerait que les choses s'accélèrent ces derniers jours. Pour rappel, le 4 novembre dernier, la sportive de 32 ans a été violemment agressée alors qu'elle rentrait à son domicile de Chatou (Yvelines) par deux hommes cagoulés à coups de barres de fer. Une affaire qui a éclaté quelques jours plus tard lors de l'interpellation de sa coéquipière en club et en équipe de France, Aminata Diallo. Quelques jours plus tard, la jeune femme de 27 ans semblait alors mise hors de cause par la justice française.

L'enquête s'est alors concentrée sur d'autres pistes et notamment celle menant à l'ancien international français, Eric Abidal, faisant éclater au grand jour la liaison entre Kheira Hamraoui et l'ancien footballeur. Il y a deux jours, les enquêteurs ont décidé d'interpeller trois hommes d'une vingtaine d'années en région parisienne, dont "au moins l'un d'entre eux a des antécédents judiciaires", a précisé le parquet à l'AFP.

Nouvelle garde à vue pour Aminata Diallo

Ce matin, nouveau rebondissement de taille dans l'affaire puisqu'on vient d'apprendre qu'Aminata Diallo a de nouveau été interpellée par les enquêteurs, comme l'a informé le parquet de Versailles à l'AFP. Il semblerait donc que la joueuse du PSG se retrouve une nouvelle fois au coeur de l'affaire après avoir été soupçonnée dans un premier temps. Elle se trouverait à l'heure actuelle dans les locaux de la police judiciaire de Versailles, en compagnie des autres suspects.

Hier déjà, le Journal du dimanche a dévoilé qu'un quatrième suspect, âgé de 18 ans, a été interpellé jeudi matin du côté de Massy (Essonne). Ce dernier est soupçonné d'être l'un des deux agresseurs de Kheira Hamraoui. L'affaire est donc totalement relancée et les rebondissements sont nombreux. Mise en garde à vue, Aminata Diallo se retrouve donc une nouvelle fois liée à cette affaire.