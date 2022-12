Paul Pogba : Grosse surprise pour son frère Mathias, en prison depuis plus de 3 mois !

La période de Noël est pour beaucoup l'occasion de se retrouver en famille et si Mathias Pogba pensait certainement la passer derrière les barreaux, ce ne sera pas le cas ! En effet, comme vient de le révéler Le Parisien, la demande de mise en liberté effectuée par le frère de Paul Pogba a été acceptée par les juges d'instruction en charge de l'affaire. Une excellente nouvelle pour le footballeur de 32 ans, qui se trouve en prison depuis le 17 septembre dernier. Il avait d'ailleurs fait parvenir une première demande le 29 septembre, mais celle-ci avait été refusée à l'époque. Ce dernier aura donc passé plus de trois mois en cellule pour cette affaire d'extorsion en bande organisée et dans laquelle il est considéré comme l'un des suspects principaux par la justice.

Selon les informations de nos confrères, Mathias Pogba a pu quitter la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) ce vendredi 23 décembre, mais il n'est pas sorti d'affaire pour autant. Il est désormais placé sous contrôle judiciaire, ce qui signifie qu'il a plusieurs interdictions à respecter, sous peine de retourner en prison. Celui qui a démarré l'affaire en publiant une vidéo où il annonçait des révélations fracassantes concernant son frère a notamment interdiction d'entrer en contact avec Paul Pogba et leur mère, Yeo Moriba, ainsi que les autres suspects interpellés dans le cadre de l'enquête. Il ne peut pas non plus utiliser les réseaux sociaux ou encore quitter le territoire français.

Mathias, seul suspect à avoir été libéré par la justice

Pour l'heure, Mathias Pogba est le seul suspect relâché par les juges d'instruction, puisque 4 autres personnes sont toujours derrière les barreaux. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à l'opération qui visait à soutirer une énorme somme d'argent à Paul Pogba, près de 13 millions d'euros. Ce dernier aurait même été séquestré en mars dernier avant de donner près de 100 000 euros à ses ravisseurs, cagoulés et armés de fusils d'assaut. Un méfait auquel n'a pas participé son grand frère, mais il a reconnu être à l'origine de la vidéo lors de son interrogatoire en septembre dernier.

Une bonne nouvelle donc pour Mathias Pogba, qui va pouvoir retrouver sa liberté après plus de 3 mois en prison, mais l'affaire est loin d'être terminée...

Mathias Pogba reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture du dossier.