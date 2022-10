Mathias Pogba en prison : nouveau coup dur pour le frère de Paul Pogba !

C'est une affaire qui a commencé comme une mauvaise blague, mais qui ne fait plus rire grand monde. Fin août, Mathias Pogba, le grand frère de l'international français Paul Pogba, publie sur les réseaux sociaux une série de vidéos dans laquelle il révèle qu'il va bientôt faire de grosses révélations sur la star du foot. Une annonce qui a déclenché une vraie bombe médiatique et dans les jours qui ont suivi, on a appris que le joueur de la Juventus de Turin avait décidé de porter plainte mi-août contre plusieurs hommes qui l'auraient séquestré pour lui soutirer de l'argent.

Une enquête pour "extorsion en bande organisée et tentative" a depuis été ouverte par la justice française - Mathias Pogba a été mis en examen - et de nombreuses informations sont sorties dans la presse à propos des frères Pogba et de leurs relations. La mère des deux hommes, Yeo Moriba, s'est également retrouvée au coeur de l'enquête et visiblement elle a choisi le camp de Paul dans cette affaire. Le 17 septembre, on apprenait même l'incarcération de Mathias Pogba en compagnie de 4 autres hommes. Ce dernier se déclare innocent depuis le début dans cette affaire et récemment, il a fait une demande de remise en liberté afin de sortir de prison.

La diffusion de nouvelles vidéos décisives dans la décision des juges

Malheureusement pour lui, les vidéos sorties sur son compte Twitter plusieurs jours après son incarcération n'ont visiblement pas du tout plu aux juges d'instruction chargés de cette affaire. Si lors de son incarcération le 17 septembre le joueur pouvait avoir bon espoir de sortir dans peu de temps, la diffusion de ses vidéos n'a pas du tout été du goût de la justice française. Sa récente demande de liberté a ainsi été refusé par les juges d'instruction et d'après les informations du Parisien, la pression exercée par Mathias Pogba sur son petit frère en publiant ses vidéos aurait pesé lourd dans la décision des juges.

Les juges indiquent que "ces récents éléments interrogent de façon d'autant plus grave sur l'implication de ce dernier, ses intentions vis-à-vis du plaignant et sur son positionnement par rapport aux faits pour lesquels il est mis en examen", comme le précise l'ordonnance du 29 septembre qu'ont pu consulter les journalistes du Parisien.

Mathias Pogba reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture du dossier.