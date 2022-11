Paul Pogba amoureux de sa "Queen" : déclaration enflammée pour l'anniversaire de Zulay

Par David Contreras Rédacteur Addict aux séries sur les vampires et les zombies, il connaît tout sur vos stars préférées, avec une petite préférence pour ce qui se passe outre-Atlantique. S’il a le sang chaud des Espagnols, il garde tout de même son humour bien français et ne recule jamais devant un jeu de mot bien senti.

13 photos

Alors qu'il a dû faire une croix sur la Coupe du monde, Paul Pogba n'a pas l'air plus malheureux que ça. Le champion vient de faire une superbe déclaration pour l'anniversaire de sa belle Zulay sur Instagram et il a l'air plus amoureux que jamais.

Une drôle de déclaration de la part de Paul Pogba, toujours aussi amoureux de sa belle Zulay et qui va certainement lui offrir une journée de rêve !