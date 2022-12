"Tu nous fais chi*r !" : Paul Pogba atomisé par ses supporters, ses vacances au ski passent très mal

Si Paul Pogba pensait certainement passer une fin d'année 2022 un peu plus calme, ce n'est malheureusement pas le cas. Lui qui a vécu de nombreuses galères, il a décidé d'emmener sa femme Zulay et leurs deux enfants du côté de Saint-Moritz, en Suisse, dans l'une des stations de ski les plus huppése d'Europe. Un moment de détente qui n'aura pas duré bien longtemps, puisqu'en publiant un simple selfie de lui depuis les pistes enneigées, le joueur de 29 ans a eu droit à une avalanche de messages négatifs de la part de ses fans et de supporters de son nouveau club, la Juventus Turin.

Il faut dire que les supporters attendent avec impatience de le voir porter le maillot de leur club, puisqu'il a signé l'été dernier, mais n'a pas encore joué une seule minute ! "Franchement, tu nous fais chi*r ! Tu es toujours parti quelque part ! Tu dois d'abord récupérer, qu'est-ce que tu fais en vacances ?", enrage l'un d'entre eux, tandis qu'un autre s'attaque à un autre aspect de son transfert : "Quand est-ce que tu vas arrêter de voler ton salaire ?" Des supporters très remontés contre le coéquipier d'Adrien Rabiot à la Juventus et certains vont également sur le terrain de l'ironie. "Oui, repose toi tu en as trop fait cette année", ou encore "Un bon influenceur, mais pas un bon footballeur", Paul Pogba en prend pour son grade !