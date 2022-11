"Il ne peut pas faire ça" : Yeo Moriba, la mère de Paul Pogba sort de son silence

C'est une séquence qui a fait couler beaucoup d'encre. Le 27 août dernier, Mathias, le frère de l'international français Paul Pogba a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il promettait de lourdes révélations sur son frère et son coéquipier de l'équipe de France Kylian Mbappé. "Si je fais cette vidéo, j'estime que les supporteurs français, italiens, anglais, espagnols, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore, l'équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses. Afin de décider, en toute connaissance de cause, s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public...", avait-il déclaré.