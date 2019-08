Agathe Auproux galère avec ses cheveux depuis la chimio : "C'est l'enfer !"

De retour à Paris après de sublimes vacances en Martinique, Agathe Auproux a répondu aux questions de ses abonnés sur son compte Instagram, où elle compte plus de 701 000 abonnés. La chroniqueuse de Balance ton post (C8) révélait en juin 2019 être guérie de son cancer, un lymphome, après six mois de chimiothérapie qui a entraîné une perte de cheveux. C'est justement de ce sujet dont lui a parlé un internaute : "Comment se passe la pousse la pousse des bébés cheveux ?" Fidèle à elle-même, Agathe répond avec le plus grand naturel.

"Ah bah c'est un enfer, commence la jeune femme de 27 ans. Je suis grave cheum. Sauf en Martinique parce que tout le temps dans l'eau, donc cheveux et bébés cheveux plaqués en arrière. Mais bon, sans la mer des Caraïbes ou l'océan Atlantique à proximité on va se dire la vérité : je suis moche." Difficile à croire cependant pour ceux qui suivent la ravissante jeune femme sur les réseaux sociaux où ses photos de vacances, notamment en maillot de bain, ne sont pas passées inaperçues.

En compagnie de son amie la photographe Alix De Beer, Agathe Auproux a séjourné à La Sirène du Diamant, lieu d'exception où elle souhaite emmener sa maman l'an prochain. Côté gastronomie, l'acolyte de Cyril Hanouna s'est faite plaisir, en déplaise aux grincheux. Certains internautes ont jugé bon de faire quelques commentaires déplacés sur son corps, commentaires qu'Agathe Auproux n'a pas laissé passer : "Oui j'ai bien mangé à la cantine, et je continue de bien manger, on en a déjà parlé. Mangez bien les filles, vous êtes merveilleuses."