Agression d'Eric Zemmour : l'homme qui lui a craché dessus arrêté et déféré

"Victime" de son propre bad buzz sur les réseaux sociaux, l'homme ayant menacé Eric Zemmour dans les rues de Paris, et qui avait partagé la vidéo de son agression contre le polémiste de 61 ans, a été interpellé par la police rapporte le site de L'Express.

Sur la Toile était apparue une vidéo vue plus d'un million de fois dans laquelle on pouvait voir l'ancien chroniqueur décrié d'On n'est pas couché, Eric Zemmour, courses à la main, se faire insulter, menacer et cracher dessus par un individu dans les rues de la capitale le 30 avril 2020. Le journaliste et polémiste a déposé plainte le 2 mai par le biais de son avocat Olivier Pardo et le parquet de Paris a ensuite ouvert une enquête pour "violences" et "menaces". Le site de L'Express rapporte que la police a prouvé son efficacité en ayant déjà interpellé l'individu en question nommé Mehdi Korchi.

Selon le site, l'homme incriminé - qui avait eu la brillante idée d'essayer de se justifier sur les réseaux sociaux après le tollé provoqué par son agression contre Eric Zemmour avant de prendre encore la parole pour regretter son geste -, serait domicilié à Orléans et était dans les rues de Paris de manière illégale puisque le pays est encore sous le coup du confinement. Il aurait prétexté venir rendre visite à de la famille.

Sur CNews, lundi 4 mai 2020, Eric Zemmour a fait du pur Eric Zemmour en revenant sur son agression, objet d'une courte rubrique dans l'émission Face à l'info, où il est chroniqueur. "Je m'en tiens à mon analyse historique. Ces islamo-racailles sont le bras armé d'une guerre de civilisation, d'un djihad permanent qui pourchasse les infidèles. Ce qui m'est arrivé, c'est embêtant pour moi mais, vous savez, c'est arrivé et ça arrive tous les jours depuis des décennies à des millions de Français", a-t-il notamment clamé.

Pour l'heure, Mehdi Korchi reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.