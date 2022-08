Aïssa Maïga : Le père de ses enfants est un célèbre homme politique !

Aïssa Maïga est l'une des actrices principales du film Bienvenue à Marly-Gomont diffusé ce dimanche soir sur TF1. Ce film réalisé par Julien Rambaldi, retrace la vie du père de Kamini Zantoko (plus connu sous le nom de Kamini). Le chanteur s'était fait connaître en 2006 grâce au titre Marly-Gomont. Aïssa Maïga y incarne le rôle de la mère, Anne Zantoko.

Originaire du Sénégal et du Mali, Aïssa Maïga, qui a réalisé le film-documentaire Marcher sur l'eau sorti en 2021, s'est imposée au fil des années comme l'une des actrices les plus douées de sa génération. Bien que discrète sur sa vie privée, la comédienne de 47 ans a été en couple avec l'homme politique Stéphane Pocrain, également chroniqueur dans l'émission On a tout essayé avec Laurent Ruquier sur France 2. Il a également été le collaborateur parlementaire du député écologiste Noël Mamère de 1997 à 1998 et d'Eva Joly dans les années 2010. En couple pendant plusieurs années, Stéphane Pocrain et Aïssa Maïga ont eu deux fils : Sonni, né en 1996 et Kwaneh, né en 2002. Depuis, la comédienne s'est mariée avec un certain Géraud qui l'a accompagnée lors de l'avant-première de son film Marcher sur l'eau au MK2 Odéon de Paris en novembre dernier.

Un terrible choc survenu à l'âge de 8 ans

Côté famille, Aïssa Maïga est née d'une maman sénégalaise et d'un papa, journaliste. Après une séparation précoce de ses parents, Aïssa Maïga, installée en France depuis l'âge de 4 ans, a été confrontée à un choc : la mort de son père. "J'avais 8 ans à la disparition de mon père. Cela a été très dur pour moi. J'ai pris conscience qu'on était mortel. Ça a conditionné l'idée que la vie, c'était ici et maintenant. Je pense que mon désir d'être actrice vient de là. C'était le meilleur cadre à mon côté inadapté. Il y a une insécurité dans ce métier et un rapport au temps qui me conviennent", avait-t-elle confié dans une interview à Madame Figaro en 2008.