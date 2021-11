Aïssa Maïga mariée : rare apparition au bras de Jérome, son mystérieux époux

Devant ou derrière les caméras, elle excelle. Le 8 novembre 2021, Aïssa Maïga a présenté son premier long-métrage, Marcher sur l'eau, au cinéma MK2 Odéon après l'avoir projeté plusieurs fois en festivals. Une occasion supplémentaire de célébrer le septième art en charmante compagnie, puisque la réalisatrice et comédienne de 46 ans était accompagnée de nombreuses confrères et de nombreux confrères... mais aussi de son mari Jérome, avec qui elle ne s'affiche qu'en de très rares occasions.

On en sait peu sur la vie privée d'Aïssa Maïga, si ce n'est qu'elle est maman de deux enfants : Sonni, né en 1996 et Kwameh, né en 2002. Le père ? Son ancien compagnon, Stéphane Pocrain. Côté amitié, en revanche, l'actrice ne laisse planer aucun mystère. Elle a invité tous ses proches, intimes comme professionnels, le 8 novembre 2021, dans le sixième arrondissement de Paris. Assa Traoré, Lucie Lucas, Youssoupha, Rossy de Palma, Alma - Eurovision 2017 - , Imany et son mari Malick Ndiaye, Flora Coquerel, Awa Ly, Julie Judd, Steve Achiepo, Guy Lagache, Raphäl Yem, Marco Prince, Euzhan Palcy, Myriam Seurat, Sonia Rolland, Pierre Deladonchamps, Eva Husson, Jean-Pascal Zadi, Mata Gabin, Julie Bargeton, Sophie Duez, France Zobda, Anaïs Parello et Gary Dourdan étaient, entre autres, de la partie.

Cette adversité a été omniprésente dans mon parcours de comédienne

Aïssa Maïga a réalisé deux documentaires en même temps, sur trois continents, quitte à cumuler de longs allers-retours. Le premier, Regard noir, évoque l'antiracisme et a été diffusé sur Canal+ en mars 2021. Marcher sur l'eau, lui, sort en salles le 10 novembre 2021 et suit les villageois de Tatise, au nord du Niger. Deux thématiques diamétralement opposées ? "C'est la question de l'Autre. L'Autre qu'est la nature, celui qui n'a pas la même couleur de peau, la femme qui a hérité d'une position subalterne dans la société, explique-t-elle à Marie Claire. Ces combats sont interconnectés et notre modèle, qui est celui de la domination de la nature, du genre féminin, des minorités, est à interroger, voir à combattre. Cette adversité a été omniprésente dans mon parcours de comédienne. C'est un métier dur pour tout le monde mais quand, en outre, la question raciale s'invite et de façon aussi pernicieuse..."

Comédienne, Aïssa Maïga sera bientôt à l'affiche de Quand tu seras grand, un film d'Andréa Bescond et Eric Métayer, ainsi que dans le cast d'une série anglaise intitulée The Fear Index, qui se passe dans le monde de la finance.