Alain Chamfort touché par une maladie des os : "Ça aurait pu être très grave"

À l'occasion de sa participation au Gala annuel de l'association Vaincre le cancer, Alain Chamfort a accordé une rare interview au site Medisite. Le chanteur français de 70 ans y révèle la véritable cause qui l'a poussé à annuler une série de concerts il y a quelques années : une maladie des os qu'il a préféré garder secrète.

"Je suis totalement remis. Je n'ai pas souhaité communiquer sur ma maladie des os, mais elle m'a obligé à annuler certains concerts. Il fallait bien me justifier auprès du public. Ça aurait pu être très grave, si j'avais laissé traîner les choses. J'ai subi un traitement et j'ai été pris en charge à temps par de bons spécialistes", a-t-il révélé à nos confères, le 25 novembre 2019. "Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Mais j'ai préféré garder tout pour moi et rester le plus discret possible : certains exploitent leur maladie pour accroître leur notoriété, et cela me met un peu mal à l'aise. Ce n'est pas ce que je souhaite. La guérison a été rapide pour moi et aujourd'hui, je vais très bien !", a confié Alain Chamfort, aujourd'hui en parfaite santé.

Le chanteur a également expliqué vouloir refaire du Pilate "sport extrêmement efficace", tout en s'autorisant "quelques plaisirs". "Si vous ne faites pas un peu attention à vous, il y a des tranches d'âge où ça peut vite dégénérer. Pour mon entourage, pour mes enfants, je veux rester en forme", a poursuivi Alain Chamfort, père d'un petit garçon âgé de 10 ans prénommé Lucien.

"J'ai une relation différente avec lui parce que j'ai plus de disponibilités. Je sais que la vie passe vite et qu'il a encore besoin de ma présence. Je suis plus attentif vis à vis de mon dernier que je l'ai été pour mes aînés. À l'époque, j'étais davantage préoccupé par ma propre personne. Aujourd'hui, je me rattrape un peu. Le fait d'avoir eu mon enfant tard peut l'expliquer. L'âge vous amène aussi à prendre plus de recul sur vous-même et sur les évènements de la vie", a philosophé le père de famille.