Alain (L'amour est dans le pré) en couple ? Il sème le trouble lors d'une bien mystérieuse soirée

Alain avait ému les téléspectateurs lors de son portrait diffusé en février 2022 sur M6. Victime d'un terrible incendie, l'éleveur de veaux sous la mère a vu toute sa vie partir en fumée. C'est pour réparer ce coeur brisé que quelques prétendants énamourés ont décidé de lui envoyer du courrier. Impatient de rencontrer ces derniers, l'Auvergnat n'a cependant pas pu honorer ses speed-datings pour cause de contamination au Covid... C'est donc en toute confiance, et avec l'accord de la production, qu'il a décidé de les convier tous les trois à la ferme.

Entre l'agriculteur et ses trois prétendants, Alain, Jean-Noël et Gilbert, la cohabitation a rapidement fait des étincelles. Suite au départ volontaire mais très soudain de Gilbert, l'éleveur s'est retrouvé face aux deux hommes restants et a finalement choisi de tenter l'aventure avec son homonyme. Après un week-end en amoureux des plus romantiques, le couple s'affichait plus heureux que jamais. Malheureusement, quelques semaines plus tard, c'est seul qu'Alain se présentait face à Karine Le Marchand à l'occasion du traditionnel bilan de cette 17ème saison de L'amour est dans le pré.

Finalement "mal à l'aise" à l'idée d'entamer une relation avec celui qu'il ne voyait que comme un ami, l'Auvergnat a décidé de mettre un terme à son couple. Déçu mais confiant pour l'avenir, le candidat au coeur tendre s'était alors dit "open" pour de nouvelles rencontres et avait invité les téléspectateurs intéressés à lui écrire. Alors, cet appel aurait-il porté ses fruits ?