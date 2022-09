Alain (L'amour est dans le pré) privé de speed-dating : "Mes prétendants m'attendaient sur la péniche"

Alain a débuté l'aventure L'amour est dans le pré 2022 d'une manière... particulière. Interrogé par nos confrère de Télé Star, l'éleveur de veaux de 58 ans a révélé qu'il n'avait jamais passé l'étape du speed-dating, mais qu'il fera malgré tout partie de l'aventure.

Depuis le 22 août dernier, les téléspectateurs de M6 peuvent découvrir chaque lundi les speed-datings des agriculteurs. Ils ont déjà pu suivre celui de Noémie, Thierry, Alexandre ou encore Jean-Paul. Pour l'heure, Alain n'est pas encore passé devant les caméras. Mais, quand cela sera le cas, le public n'aura pas l'occasion de découvrir son speed-dating et pour cause, il ne s'y est pas rendu. Contrairement à Emmanuelle, ce n'est pas parce qu'aucun de ses prétendants ne lui plaisait. La Covid-19 a simplement décidé de frapper à sa porte juste avant les fameuses rencontres.

"C'était totalement involontaire. Pendant les deux ans de pandémie, étant donné que j'étais très isolé à la ferme, je n'ai jamais été contaminé. Et puis j'ai fêté mon anniversaire quelques jours avant les speed datings. J'ai été testé négatif et, en partant à Paris, je n'avais pas de symptômes. Juste un peu de fièvre la veille, mais je pensais avoir attrapé froid. Voilà comment je me suis retrouvé bloqué dans ma chambre d'hôtel avec la Covid, pendant que mes prétendants m'attendaient sur la péniche. C'est tout moi ça ! ", a confié Alain à Télé Star.

Fort heureusement pour l'agriculteur vraiment désireux de rencontrer le grand amour, son aventure ne s'est pas arrêtée là pour autant. Alain a en effet convié ses trois prétendants chez lui, tout ça sans les voir. C'est l'équipe de l'émission qui lui en a donné l'idée comme il l'a précisé, parce que ses "prétendants arrivaient à intervalle régulier". "Ça m'a permis d'avoir une conversation en tête-à-tête avec chacun, avant qu'on se retrouve à quatre dans la maison. C'était rigolo, j'en avais trois pour le prix de deux. C'est le genre de situation que jamais je n'aurais pu vivre dans la vie de tous les jours", a-t-il conclu, amusé.

Reste à savoir si l'homme de sa vie se trouve parmi ses prétendants. Rappelons que dans son portrait, Alain a expliqué qu'il aimait les hommes virils, "pas trop maigres", qui profitent la vie. Il espère rencontrer une personne indépendante, qui a son travail, et drôle.