Jean-Paul (L'amour est dans le pré) très ému : il retrouve un ancien flirt, 10 ans plus tard

L'aventure s'est poursuivie pour les agriculteurs de la nouvelle saison de L'amour est dans le pré ce lundi 5 septembre 2022 sur M6. Ou plutôt, elle a débuté pour Jean-Paul. A 70 ans, celui qui a décidé de s'inscrire avec sa fille Emmanuelle, est bien décidé à retrouver l'amour malgré les blessures du passé. Le viticulteurs dans le Grand Est a en effet été très marqué par la mort de sa femme Bernadette en 2012, des suites d'un cancer. Une page éprouvante qu'il espère tourner avec la dizaine de prétendantes qui lui a écrit.

Un succès auquel il ne s'attendait pas et qui lui a fait battre le record de l'ouverture de courrier la plus longue de la saison, à savoir 10h. Une missive a tout particulièrement retenue son attention, celle de Valérie. Cette dernière a réussi à briser la retenue habituelle de l'agriculteur, lequel a fini par fondre en larmes en découvrant ses mots. Il faut dire que Jean-Paul et Valérie se connaissent déjà. Originaire de la même région que lui, elle était une connaissance de travail avant de devenir l'une de ses bonnes amies. A l'époque, malgré une certaine attirance, rien ne s'était concrétisé entre eux. Et cela fait maintenant 10 ans qu'ils avaient perdu contact.

Alors, dès que leurs retrouvailles ont eu lieu, une alchimie s'est mise en place. Jean-Paul et Valérie ont d'office été très à l'aise et proches l'un de l'autre. "Tu m'as toujours séduit à travers ta personnalité, ton charisme", lui a-t-il adressé. Le rendez-vous fut l'occasion pour eux de se remémorer des souvenirs, tantôt professionnels, tantôt romantiques. "Tu es une personne qui a marqué ma vie. Tu es extraordinaire", a-t-il continué. Profitant pleinement de l'instant présent, Jean-Paul a même complètement ignoré l'équipe de production qui lui indiquait que le rendez-vous était terminé et en est venu à se montrer tactile avec Valérie. Pour lui, ce fut alors une évidence il faut qu'elle passe quelques jours chez lui. Valérie aura néanmoins de la concurrence avec la jolie Devi, une Suissesse de 56 ans qui a également tapé dans l'oeil de l'agriculteur.

En revanche, pour sa fille Emmanuelle, l'aventure est déjà terminée puisqu'elle a décidé de ne rencontrer aucun des hommes qui lui ont écrit. Une grande première dans l'histoire de l'émission.