L'amour est dans le pré : Enorme retournement de situation pour une agricultrice, Karine Le Marchand "en deuil"

Pour la toute première fois dans l'histoire de L'amour est dans le pré, un père et sa fille ont été retenus pour participer à l'aventure. Il s'agit de Jean-Paul, âgé de 70 ans et d'Emmanuelle, 41 ans. Ils sont viticulteurs dans le Grand Est et sont associés depuis un an et demi. La jolie brune avait décidé de quitter son travail d'agent immobilier pour rejoindre son père dans son vignoble, suite à la mort de sa mère Bernadette d'un cancer en 2012. Dans l'épisode 3 de la nouvelle saison attendu le 5 septembre prochain sur M6 et déjà disponible sur Salto, Emmanuelle et son père seront notamment à l'honneur. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu.

Arrivée sur la péniche à Paris où se déroulent les speed-dating, Emmanuelle a fait le point avec Karine Le Marchand sur la dizaine de lettres qu'elle a reçues chez elle à la suite de son portrait. Des lettres qu'elle a lues avec une grande attention, des fautes d'orthographe au style des phrases jusqu'à la situation personnelle de l'intéressé. Et en les lisant, Emmanuelle s'est rendue à l'évidence : aucun de ses prétendants n'était fait pour elle.

Alors, face à l'animatrice, l'agricultrice a annoncé ce qu'il se révèle être une première pour l'émission. "Je n'en ai retenu aucun", lui a-t-elle confié. "Je suis en deuil. T'es mon coup de coeur de cette saison et j'avais vraiment envie de te caser. J'ai les boules, je te le dis", lui a répondu Karine Le Marchand. Et pour Emmanuelle de faire preuve d'honnêteté : "Je n'ai pas eu de crush". Comme l'a deviné l'animatrice, la candidate se connait suffisamment pour savoir que "ça ne valait pas le coup de les rencontrer". Ainsi, aucun regret pour Emmanuelle qui est déjà bien heureuse d'avoir fait la démarche, elle qui est toujours en "reconstruction" suite à ses blessures du passé.

Car pour rappel, elle est célibataire depuis deux ans. Si elle a connu plusieurs longues histoires d'amour, l'une d'entre elle l'a particulièrement heurté puisqu'elle s'est terminée car son compagnon "a été chercher du réconfort ailleurs", alors qu'elle s'occupait de sa maman qui était malade.

Emmanuelle sera néanmoins de retour pour le bilan de cette saison dans quelques semaines. Peut être aura-t-elle alors une meilleure surprise pour Karine Le Marchand !