Thierry (L'amour est dans le pré) passé à côté de l'amour il y a 7 ans : l'explication choc de Karine Le Marchand

C'est un des candidats les plus marquants qui fait son retour dans L'amour est dans le pré cette année. Il s'agit de Thierry, que les téléspectateurs avaient laissé le coeur brisé par sa prétendante Annick en 2015. Cette dernière, après l'avoir séduit, avait finalement décidé de le quitter subitement. Complètement déprimé, le viticulteur de 65 ans avait alors perdu 20 kilos. Ces sept dernières années, ni la production de l'émission ni Karine Le Marchand ne l'avaient laissé tomber. C'est pourquoi il lui a été accordé une seconde chance pour trouver l'amour, le vrai.

Et ce n'est pas le même Thierry que les téléspectateurs ont pu retrouver ce 29 août. En effet, l'agriculteur avait revu ses exigences. Il a par exemple demandé à la production de séparer les photos de ses prétendantes des courriers, afin de laisser place à la qualité, sans être ébloui pour les mauvaises raisons. Avec cette précaution, Thierry a choisi de rencontrer 7 femmes. Et il a véritablement craqué pour deux d'entre elles. Il y a d'abord Sylvianne, une brune aux yeux noisettes, retraitée depuis 2 ans, qui vient de Toulouse. S'il n'avait pas été spécialement séduit par elle en voyant ses photos, Thierry a finalement été troublé et lui a avoué très rapidement qu'elle lui plaisait. "Je ne l'avais pas le coup de coeur mais je l'ai", a-t-il confié.

Il y a également Rémédios, appelée Rémé ou Renée, une jolie blonde divorcée et seule depuis 20 ans qui officie encore en tant que coiffeuse à domicile. Elle travaille en parallèle en Ehpad et est originaire de Marseille. Comme pour Sylvianne, Thierry a eu un coup de coeur pour elle au moment de la rencontre. Et, ironie du sort, Rémé lui avait déjà écrit il y a 7 ans. Mais à l'époque, l'agriculteur ne l'avait pas retenue...

De quoi faire cogiter. "Ce que je trouve incroyable, c'est que quasiment toutes les filles qui t'ont écrit cette année se sont interdites de t'écrire il y a 7 ans parce qu'elles n'avaient pas tes critères. C'est-à-dire que, si tu n'avais pas été si couillon, tu serais heureux depuis 7 ans !", a estimé Karine Le Marchand au moment de débriefer avec lui.

Thierry va tenter de trouver le bonheur avec Sylvianne et Rémédios, toutes les deux invitées à la ferme pour quelques jours.