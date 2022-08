L'amour est dans le pré : Annick, qui a brisé le coeur de Thierry, se dénude... ses photos très sensuelles

Par Sandra Ratesson Chef de rubrique médias A bientôt 38 ans, Sandra Ratesson en a vu défiler des émissions de télévision, des animateurs et des candidats de télé-réalité. Membre de la génération Club Dorothée, elle a vu l’apparition mais aussi l’extinction de nombreux programmes. La scène du rapprochement physique entre Loana et Jean-Edouard dans la piscine de Loft Story, elle l’a vu en direct grâce à un abonnement ADSL d’époque.

Comment oublier la belle Annick qui a fait couler tant d'encres après son passage dans "L'amour est dans le pré" ? La prétendante de Thierry qui évolue loin des caméras profite à 100% de la vie et aime se dévoiler. Elle qui a 61 ans n'a rien à envier aux plus jeunes et le montre bien.

En 2015, une prétendante de L'amour est dans le pré a beaucoup fait parler d'elle et il y a quelques jours, elle était encore au coeur de l'actualité suite à un coup de gueule de Karine Le Marchand. Il s'agit d'Annick, la prétendante de Thierry qui est au casting de la nouvelle saison d'ADP, laquelle débute le 22 août. L'ancien mannequin avait brisé le coeur de l'agriculteur qui avait perdu 20 kilos et fait une dépression. Si l'on sait donc ce que devient le candidat, Annick, elle, se fait discrète (si on peut dire). En tout cas, après enquête on peut confirmer qu'elle rayonne ! Elle vient d'ailleurs de fêter son 61e anniversaire. C'était le 17 août 2022 à Ibiza. Celle dont la phrase totem sur Facebook est "Ma vie je l'ai rêvé comme j'ai décidé de la vivre", profite en effet à 200% de son quotidien. Annick sort, voyage, bronze (beaucoup), s'entoure de plus jeunes qu'elle pour faire la fête... et se dévoile dans tous les sens du terme. Elle n'hésite en effet pas à poster des photos d'elle très sensuelles. Annick aime poser en deux pièces, montrer son corps d'ancien mannequin qui n'a rien perdu de sa superbe. Le soir de son anniversaire, elle a même posé en petite tenue sexy, visiblement à l'entrée d'une boîte de nuit.

Très à l'aise avec son corps et son image donc, une autre fois, elle a publié une vidéo d'elle en robe de soirée très échancrée dans le dos, offrant un dos nu jusqu'aux fesses façon Mireille Darc. Ainsi pouvait-on voir qu'elle possède un joli tatouage juste au-dessus de ce que l'on appelle communément le sourire du plombier.

Généreuse, Annick aime aussi partager ses essayages de maillot de bain, comme elle l'a fait en juillet. L'ancien mannequin a prouvé qu'elle savait encore défiler et a fait craquer de nombreux abonnés. D'ailleurs, l'air de rien, elle est une vraie petite influenceuse puisque presque 17 000 personnes la suivent.

En ce qui concerne sa vie professionnelle, on sait qu'elle a travaillé pour Radio Vibe. Peut-être a-t-elle à présent le luxe d'être retraitée. Côté coeur, Annick n'est plus célibataire !