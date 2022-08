L'Amour est dans le pré : Karine Le Marchand très remontée contre une prétendante "tellement détestée"

L'amour est dans le pré est avant tout une émission bienveillante, mais il est malheureusement arrivé que certains ne le respectent pas. Le passage d'Annick, l'une des prétendantes de Thierry en 2015, a marqué les esprits, mais pas de la meilleure façon qu'il soit.

Alors que la 17e saison de L'amour est dans le pré est en approche avec son lancement le 22 août prochain sur M6, Karine Le Marchand évoque la nouvelle participation de Thierry (viticulteur de 65 ans) dans une interview accordée à Télécâble Sat. Dans le nouveau numéro du magazine sorti ce lundi 15 août 2022, la célèbre animatrice rapporte que les petits plats ont été mis dans les grands pour le retour de Thierry, toujours pas marqué par les mauvaise intentions d'Annick, en recherche de notoriété plus que d'amour.

C'est comme si on avait volé sa saison

"On est restés proches, avec Thierry. Il a été très accompagné par l'ancienne productrice et la psy de l'émission. Au fond de nous, il y a eu, je crois, de la culpabilité", avoue d'abord Karine Le Marchand. "Aujourd'hui, cela ne se reproduirait pas. On sortirait la fille (Annick, ndlr) du programme avant la fin. Elle a tellement été détestée parce qu'elle s'était moquée de Thierry et qu'elle voulait juste passer à la télé que cela a servi de leçon", reconnaît l'animatrice. "Depuis, on n'a plus eu ce type de personne dans l'émission, se félicite-t-elle. Aucune fille n'a fait carrière ou est devenue star grâce à L'amour est dans le pré et c'est tant mieux. C'est l'anti-téléréalité cette émission."

Au cours d'une autre interview, cette fois-ci accordée à Télé-Loisirs, Karine Le Marchand évoque également la nouvelle participation de Thierry après les dégâts causés Annick. "Il avait beaucoup touché les téléspectateurs. Tout le monde était déçu de le laisser sur une déconvenue. C'est comme si on avait volé sa saison. Nous avions envie de réparer cela", confie Karine Le Marchand, qui s'en veut elle aussi de ce qu'a traversé Thierry. "Peut-être aussi qu'on a culpabilisé en nous disant qu'on aurait peut-être dû plus enquêter sur sa prétendante", ajoute l'animatrice.

Je suis resté seul sur le lit à pleurer

Suite à la terrible désillusion qu'il avait vécue à cause d'Annick, Thierry s'était confié à plusieurs reprises. Il avait été très difficile pour l'agriculteur de remonter la pente, tant son coeur avait été brisé. Suite à cette douloureuse histoire, il avait perdu 17 kilos. "C'était le coup de foudre, le sommet de la pyramide. Je me dis encore que je ne pourrai jamais avoir mieux qu'elle, ça n'existe pas (...) Quand elle est partie, je lui ai donné mon coeur. C'était dur ! Et je ne faisais pas semblant. Je suis resté seul sur le lit à pleurer pendant plus de trois heures", avait confié l'agriculteur lors du bilan. Karine Le Marchand avait même eu très peur pour lui. "Thierry, on l'a au téléphone toutes les semaines. Il dînait quasiment tous les samedis chez la productrice et on a dû le relever. Pendant des mois, il était au quatrième sous-sol et on a eu très peur pour lui-même. Ça a été très loin", avait-elle expliqué lors de son passage dans l'émission Le Grand direct des médias sur Europe 1.

Espérons que Thierry vive bien plus positivement cette nouvelle participation à L'amour est dans le pré...