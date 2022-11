Rupture pour Alain et Alain (L'amour est dans le pré) : "Il s'en est aperçu", révélations de l'agriculteur (SPOILER)

Alain voulait y croire mais son expérience dans L'amour est dans le pré n'aura pas eu l'effet escompté. L'agriculteur avait pourtant le choix entre trois prétendants puisqu'il n'avait pu en rencontrer aucun au moment des speed-datings, la faute au Covid-19. Jean-Nöel, Gilbert et Alain, aux caractères bien différents, se sont tous battus pour lui durant le séjour à la ferme. Et très vite, des préférences se sont révélées. Alain a eu un coup de coeur prononcé pour son homonyme, allant jusqu'à l'embrasser discrètement à l'abris des caméras. Un geste qu'il avait toutefois fini par regretter. "J'ai embrassé Alain parce que j'ai une attirance vis-à-vis de lui. Je suis un peu comme ça, je m'emballe. Forcément, ça donne de l'espoir aux gens, je sais que ce n'est pas très intelligent. Justement, après je me suis dit : 'Calme-toi, regarde les autres.' C'est pour ça que je suis un peu redescendu", avait-il déclaré.

C'est néanmoins assez naturellement que les deux Alain ont fini par se retrouver à deux à la ferme. Après quoi, ils ont entamé une véritable relation de couple. Et alors qu'on aurait pu croire qu'ils coulaient encore des jours heureux, Alain s'est présenté seul à Karine Le Marchand lors du bilan, dont la diffusion est attendue le 7 novembre 2022 sur M6 mais qui est déjà disponible sur Salto.

Face aux questions de l'animatrice, l'éleveur de veaux de 58 ans a fait le point. "Donc à la fin de la ferme, j'ai dit que j'essayais avec Alain. Et après, on s'est vu tous les week-ends, c'était génial, j'étais emballé. J'ai vu son environnement et ça m'a rassuré et je me suis dit 'ça va marcher, c'est sûr'", a-t-il confié. Les amoureux ont ensuite eu l'occasion de s'évader quelques jours ensemble lors de vacances romantiques en pleine nature où ils ont encore partagé de nombreux moments. Que du positif donc sur le papier mais pour Alain, il n'y avait malheureusement pas "cette petite flamme". "J'ai vraiment essayé mais... je ne sais pas, c'est un peu frustrant, je n'étais pas à l'aise en plus. Et il s'en est aperçu", a-t-il rapporté. Quelques semaines après leur escapade, Alain l'agriculteur a donc pris la décision de rompre.

À la fin du bilan, Karine Le Marchand a invité les téléspectateurs intéressés à écrire à Alain qui est "open" pour une nouvelle rencontre comme il l'a souligné...