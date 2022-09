Alain (L'amour est dans le pré) face à une situation inédite après des speed datings loupés

C'est une entrée en matière dont se souviendra longtemps Alain. Nouveau candidat de L'amour est dans le pré, l'éleveur de veaux de 58 ans a fait ses débuts dans l'émission ce lundi 12 septembre 2022. L'occasion de redécouvrir son parcours particulièrement touchant, lui qui a été frappé par un incendie tragique dans le passé qui lui a valu de se retrouver sans toit. Forcé de recommencer à zéro tout son métier, c'est également en amour qu'il a entamé un chantier en participant au programme romantique de M6.

En effet, après avoir vécu une première vie auprès d'une femme qui lui a donné deux enfants désormais adultes, Alain a réalisé qu'il aimait les hommes. C'est donc des prétendants qu'il a souhaité recevoir dans l'espoir de venir à bout de sa solitude. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Alors qu'il avait donné rendez-vous à trois hommes sur la péniche parisienne louée pour l'occasion, Alain a été touchée par la Covid. Il était donc resté coincé dans sa chambre d'hôtel, et c'est Karine Le Marchand qui a pris le relais pour lui et est allée à la rencontre de Alain, Jean-Noël et Gilbert. Et face à cette situation inattendue, l'animatrice, en accord avec la production de L'amour est dans le pré, a permis à Alain de recevoir chez lui ces trois prétendants. Qu'un candidat fasse la rencontre de ses soupirants directement à la ferme sans passer par la case des speed datings est une grande première dans l'histoire de l'émission.

C'est son homonyme Alain qui est arrivé le premier, celui pour qui l'agriculteur avait eu un coup de coeur à l'ouverture de son courrier. Emballé dès leurs premiers instants à deux, Alain est néanmoins resté prudent et bien décidé à donner sa chance à chacun. Et le choix s'annonce déjà difficile étant donné leurs personnalités variées. Il y a l'entreprenant Alain, le très sensible et émotif Jean-Noël et le plus réfléchi Gilbert. Tous ont quelque chose à apporter à celui qu'ils convoitent et tous ont réussi à le toucher d'une certaine manière. Le séjour à la ferme s'annonce donc des plus palpitants !