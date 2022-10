Alain (L'amour est dans le pré) : Baiser hors caméra avec un prétendant... avant de faire marche arrière (SPOILER)

Il s'en passe des choses dans L'amour est dans le pré 2022. Entre Jean qui a embrassé langoureusement Laurence devant Nathalie, l'ambiance très coquine chez Guillaume ou les tensions chez Sébastien, les téléspectateurs de M6 ne s'ennuient pas. Et ils auront de nouveau le droit à des séquences croustillantes lors de l'épisode du 10 octobre, d'ores et déjà disponible sur Salto.

Chez Alain par exemple, le public découvrira un clash entre ses deux prétendants Jean-Noël et Alain. Et ce dernier sera également au coeur d'une séquence qui devrait faire parler. A la suite du départ de Gilbert, ils ne sont plus que deux à espérer conquérir le coeur de l'éleveur de veaux sous la mère de 58 ans. Et l'un d'eux pensait que c'était gagné d'avance à la suite d'un rapprochement qui s'est fait hors caméras.

Comme les abonnés de Salto peuvent déjà le découvrir, le prétendant Alain a souhaité faire une surprise à l'agriculteur en l'emmenant dans un SPA. Mais cela a mal commencé puisque l'homme qu'il espère conquérir lui a fait savoir qu'il n'aimait pas les surprises. Loin de se laisser démonter, son interlocuteur lui a répondu que lorsqu'ils formeront un couple, il ne lui en fera plus. Puis, il a précisé qu'il se voyait totalement changer de vie pour s'installer avec lui. Malheureusement, Alain (l'agriculteur) a vite calmé ses ardeurs en lui disant qu'il voulait prendre encore du temps avant d'annoncer sa décision. Un coup dur pour le prétendant.

Il faut dire que celui qui a été victime d'un incendie lui a donné une bonne raison de croire que cela pourrait aller plus loin entre eux. Quelques jours auparavant, les deux hommes se sont fortement rapprochés quand les caméras étaient éteintes. "La soirée de dimanche soir, il m'a taquiné, je l'ai taquiné et puis on a fini par s'embrasser. Je pensais, au fond de moi-même, que c'était gagné. Après, je l'ai senti partir, s'éloigner. Je comprends qu'il veuille analyser la chose, il ne veut pas faire d'erreur".

De son côté, Alain a confié : "J'ai embrassé Alain parce que j'ai une attirance vis-à-vis de lui. Je suis un peu comme ça, je m'emballe. Forcément, ça donne de l'espoir aux gens, je sais que ce n'est pas très intelligent. Justement, après je me suis dit : 'Calme-toi, regarde les autres.' C'est pour ça que je suis un peu redescendu". Rien n'est gagné donc !