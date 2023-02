Alain Marschall (Les Grandes gueules) enguirlandé par sa femme, ce qu'elle ne supporte plus !

En plus de son rôle sur BFMTV, Alain Marschall officie sur la radio RMC tous les jours de la semaine pour présenter Les Grandes Gueules ! Toujours sur le pied de guerre, le journaliste a une organisation bien définie qu'il a semble-t-il du mal à déléguer lorsqu'il est en week-end... Mais pour sa femme, il est hors de question que le travail empiète sur la vie privée. Bien décidée à passer le peu de temps libre de son mari à ses côtés, elle a pris une décision on ne peut plus radicale.

Dans un entretien accordé à Télé Star en septembre 2021, le célèbre journaliste a évoqué ce petit pan de sa vie privée qu'il a quelque mal à gérer, à l'inverse de son travail. "Entre la radio et la télé, on est de 7h à 19h15 en studio, donc le week-end on essaie de penser à autre chose. Mais ce n'est pas facile... D'ailleurs je me fais régulièrement enguirlander par mon épouse qui parfois me confisque mon portable...", admettait-il alors auprès de nos confrères. Comme il le précisait par la suite, le week-end est donc réservé aux "balades familiales" et surtout au repos. Mais visiblement, le lâcher-prise n'est pas le point fort d'Alain Marschall !

Deux collègues, deux vies bien différentes

Fort heureusement, ce petit défaut n'est pas le même pour tout le monde. Également présent lors de cette interview, Olivier Truchot, qui est le fidèle acolyte d'Alain Marschall et qui présente lui aussi Les Grandes Gueules tous les jours de la semaine, n'a quant à lui aucun mal à laisser le travail de côté. Il faut dire qu'il est déjà père de quatre enfants, dont un qui était encore en bas âge au moment de cet entretien. "Je pouponne le week-end ! J'ai un bébé de six mois qui s'appelle Joseph !", révélait-il alors.

À 54 ans, Olivier Truchot doit donc, en plus de son travail très prenant, gérer une grande tribu agitée. Ses enfants ayant entre 2 et 27 ans, les échanges sont parfois compliqués. "C'est une répartition des tâches entre ma compagne qui travaille également et moi. Il faut s'organiser, ce n'est pas simple", dévoilait-il à Femme Actuelle. C'est ce qu'on appelle deux vies différentes mais bien remplies !