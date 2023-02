Olivier Truchot (Les Grandes Gueules) papa de 4 enfants et "un peu secoué" par la "fracture" entre eux

Depuis 2004, Olivier Truchot est aux commandes des Grandes Gueules sur RMC et RMC Story, avec la complicité d'Alain Marschall. Un programme quotidien qui rencontre toujours autant de succès qu'à ses débuts. "L'émission fêtera ses vingt ans en 2024. Que cela dure aussi longtemps, c'est une très bonne surprise ! Je pense qu'on a réussi à être dans l'air du temps et à donner la parole aux Français. C'est un concept simple et fort à la fois", a-t-il estimé lors d'une nouvelle interview pour Télé Star, parue ce lundi 13 février.

Le secret selon Olivier Truchot, c'est de traiter au mieux l'actualité la plus brûlante pour les Français. "Ça doit être des sujets concrets, concernant et touchant à la vie quotidienne", a-t-il précisé. Le journaliste de 54 ans s'inspire sans doute des débats qu'il mène avec sa propre famille pour réaliser ses émissions. Une vie de famille apparemment très agitée comme il l'a fait comprendre à nos confrères, reconnaissant même avoir des "grandes gueules" parmi ses quatre enfants. "Oui, il y a beaucoup de discussions chez nous. J'ai notamment, deux filles de 15 et 23 ans et il arrive qu'on ne soit pas d'accord. Sur des sujets comme l'écologie et le féminisme, il y a une vraie fracture générationnelle. En tant que boomer, on est un peu secoués", a-t-il admis.

Olivier Truchot redevient papa à la cinquantaine

Olivier Truchot est d'habitude plutôt discret concernant sa vie en dehors de l'antenne. Son compte Instagram est par exemple privé et son compte Twitter n'est dédié qu'à son travail. Le journaliste a néanmoins déjà partagé quelques informations sur sa personne, confiant avoir eu quatre enfants, dont le dernier est né au mois de mars 2021. "Je pouponne le week-end ! J'ai un bébé de six mois, qui s'appelle Joseph", annonçait-il la même année à Télé Star. C'est son acolyte Alain Marschall qui avait partagé la nouvelle de la naissance de son fils au micro de RMC et félicité son collègue en direct : "Je salue mon ami, et l'arrivée d'une nouvelle GG !".

Il est donc aujourd'hui à la tête d'une tribu de tous les âges, qui vont de 2 ans à 27 ans. À la maison, c'est forcément agité. "Ça nourrit sans doute aussi le boulot d'avoir une vie familiale riche et prenante", analysait-il pour Femme actuelle. Et même s'il est toujours très occupé avec sa carrière, Olivier Truchot est tout autant investi pour les siens : "C'est une répartition des tâches entre ma compagne qui travaille également et moi. Il faut s'organiser, ce n'est pas simple".