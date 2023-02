Olivier Truchot (Les Grandes Gueules) méconnaissable : des images dévoilées, Léa Salamé totalement choquée

C'est LE sujet qui agite les Français depuis plusieurs semaines : la réforme d'Emmanuel Macron qui vise à reculer l'âge de départ à la retraite. Un sujet brûlant qui provoque de nombreux mouvements sociaux un peu partout dans le pays et qui est largement couvert par les médias. Samedi soir, Léa Salamé s'est alors naturellement emparée de la question dans son émission d'infotainment Quelle époque ! sur France 2. Pour en discuter, elle recevait la Secrétaire d'État chargée de l'Économie Sociale et Solidaire Marlène Schiappa, laquelle a dû faire face entre autres au duo des Grandes Gueules (RMC) Alain Marschall et Olivier Truchot.

Mais avant de rentrer dans le vif du débat, Léa Salamé s'est permis une courte et drôle de parenthèse autour d'Olivier Truchot. En effet, avec ses équipes, la journaliste a mis la main sur des images d'archives "collector" de son confrère comme elle l'a souligné. "On a retrouvé Olivier Truchot lors de sa toute première télé. Je suis désolée, c'est tellement collector qu'on se l'est repassé trois fois aux répét'. Regardez !", a-t-elle lâché.

C'est magnifique

Et en effet, la séquence vaut le détour tant Olivier Truchot y apparaît méconnaissable. Tournée approximativement en 1994, elle met en scène le journaliste dans une voiture - doté alors de grandes lunettes sur le nez et les cheveux plus longs et bien noirs - et en train de couvrir des bouchons pendant les grandes vacances. A l'époque, il travaillait pour la radio Autoroute FM et ce reportage avait été diffusé dans le JT de 20 Heures de France 2. (Voir le passage vidéo dans notre diaporama).

Son look et sa manière de rendre l'antenne peu naturelle ont alors beaucoup fait rire sur le plateau de Quelle époque !. "Le bras sur la porte et le démarrage, c'est magnifique", a estimé Christophe Dechavanne. Olivier Truchot a de son côté été amusé par un autre détail: "Je démarre la voiture, mais je n'ai pas mis ma ceinture !". Enfin, son binôme Alain Marschall a souhaité mettre en avant le téléphone filaire qu'Olivier Truchot utilisait pour communiquer. De quoi permettre "à la nouvelle génération de découvrir ce que c'était que le téléphone portable de l'époque".