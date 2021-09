Olivier Truchot papa pour la 4e fois : "Je pouponne le week-end"

Il co-anime Les Grandes Gueules sur RMC et co-anime l'émission de débats Marschall Truchot BFM Story sur BFM, avec son ami Alain Marschall. Et lorsqu'il ne travaille pas, Olivier Truchot s'occupe de ses quatre enfants ! Le journaliste de 53 ans s'est confié sur sa vie de père, dans les pages du Télé Star de ce lundi 20 septembre. Déjà papa de trois enfants, le quinquagénaire a accueilli son quatrième enfant au mois de mars dernier. "Je pouponne le week-end ! J'ai un bébé de six mois, qui s'appelle Joseph", a-t-il déclaré à nos confrères.

Heureux de voir la famille de son ami s'agrandir, Alain Marschall avait partagé la nouvelle au micro de RMC et félicité son collègue en direct. "Je salue mon ami, et l'arrivée d'une nouvelle GG !", avait-il commenté à l'époque. Ce à quoi son acolyte, présent sur le plateau, avait répondu, tout sourire : "Je voudrais en profiter pour remercier le personnel de la maternité Port Royal, à Paris, et notamment Sophie, la sage-femme qui se reconnaîtra, si elle nous écoute !"

Comme à son habitude, Olivier Truchot a profité de sa prise de parole pour lancer un petit coup de gueule. "Ce personnel est formidable, je sais d'ailleurs qu'ils manifestent tous les matins, pour réclamer plus de moyens, ils font partie de ces gens du terrain qui ne sont pas suffisamment payés", avait-il clamé durant l'émission.

Olivier Truchot intègre la rédaction de RMC en 2002. Dès son arrivée, il présente des émissions politiques et de débats, qui tournent autour des préoccupations des Français et leur donnent la parole, avec son ami Alain Marschall. De 2002 à 2003, le duo présente Controverses, puis de 2003 à 2004, On nous la fait pas. Depuis 2004, les deux journalistes présentent Les Grandes Gueules.