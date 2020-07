Alessandra Sublet en vacances avec ses enfants : une photo agace ses abonnés

Si le confinement avec son ex-mari, Clément Miserez, s'est dans l'ensemble déroulé dans la joie et la bonne humeur, rythmé par quelques petites farces entre eux, Alessandra Sublet était sans doute ravie de retrouver sa vie d'avant. Désormais libre de pouvoir sortir de chez elle comme elle le veut, c'est avec une certaine hâte que l'animatrice a fait ses valises pour retrouver la mer. Elle n'a évidemment pas oublié d'emmener avec elle ses deux enfants, Alphonse (5 ans) et Charlie (7 ans et demi).

Très active sur Instagram, et n'ayant aucun problème à partager quelques instants de sa vie hors antenne, Alessandra a partagé une photo de la fratrie ce samedi 4 juillet 2020. De dos, les enfants apparaissent au bord de l'eau, déjà tout bronzés. "Profiter d'eux et se dire chaque jour que c'est une chance de les avoir !", écrit-elle, reconnaissante.

Un tendre post qui aurait pu émouvoir ses milliers de fans, mais c'était sans compter la publicité pour une marque de voitures qu'elle a glissée juste après. "Et merci @audifrance pour cette jolie virée", écrit-elle, dévoilant également une photo du véhicule en question. Un détail que n'ont pas apprécié les internautes, notamment en raison de la présence d'Alphonse et Charlie sur la publication. Les commentaires agacés sont rapidement survenus. "Classe le placement de produit...", "Dommage le tas de tôle gâche le paysage", "Les enfants et la pub...", "Pub pour Audi pitoyable, oui on le sait que vous avez du fric", "J'aurais mis un pouce si ce gros SUV ne venait pas entacher ce beau paysage... Dommage !", "Tout est bon pour vendre des voitures"... lit-on.