Alex Morgan : Enceinte de son premier enfant, elle révèle le sexe du bébé

Trois mois après avoir remporté la Coupe du monde féminine de football en France avec son équipe des Etats-Unis, Alex Morgan vient d'annoncer une grande nouvelle, d'ordre personnel. La sportive américaine de 30 ans est enceinte de son premier enfant.

Pour révéler cette grossesse qui les comblent déjà de bonheur, Alex Morgan et son mari Servando Carrasco ont réalisé un shooting photo pour le magazine People. L'attaquante d'Orlando Pride et le joueur de MLS ont ainsi posé les pieds dans l'eau, au bord de la mer. Habillée d'une longue robe vieux rose à fines bretelles, la future maman arbore un petit ventre légèrement arrondi et enlace amoureusement la main de son mari. Servando Carrasco tient une petite pancarte qui révèle le sexe de son bébé et la date hypothétique de son arrivée. Une petite fille les rejoindra, si tout va bien, en avril 2020.