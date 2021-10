Alex Quiñonez : Mort du champion d'athlétisme à 32 ans, son corps criblé de balles

Il était considéré comme un véritable champion dans le monde de l'athlétisme. Médaillé de bronze aux Championnats du monde de Doha en 2019, Álex Quiñónez a été retrouvé mort dans sa voiture dans la nuit du 22 au 23 octobre 2021 dans un quartier de Guayaquil situé dans le centre de l'Équateur.

Le sprinter, spécialiste du 200 mètres, aurait été assassiné par des tueurs à gages selon le journal local El Telégrafo. Des hommes déguisés en policiers auraient tiré à plusieurs reprises sur l'homme de 32 ans. Le champion d'origine équatorienne n'était pas seul dans son véhicule, la personne qui l'accompagnait a également été retrouvée morte.

Roberto Ibáñez, président de la Fédération sportive de la province du Guayas, a rendu hommage à l'athlète et a fait part de sa profonde tristesse quant à ce meurtre ignoble et incompréhensible. "Mon coeur est totalement brisé, je ne trouve pas de mots pour décrire le vide que je ressens. Je ne peux pas croire que nous continuerons à vivre avec tant de mal et d'insécurité. Repose en paix cher Alex, tu me manqueras pour le reste de ma vie." a-t-il confié sur Twitter.