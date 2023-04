Alexandra de Hanovre, l'amour fou avec Ben : la fille de Caroline de Monaco très chic avec sa moitié

Si le prince Albert de Monaco a eu l'honneur d'assister à la finale du tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 ce dimanche 16 avril, c'est sa nièce qui, la veille, a représenté la famille princière de Monaco lors de l'événement. Non loin de François Baroin, qui faisait sa première apparition publique depuis l'annonce de sa séparation d'avec Michèle Laroque, et de Géraldine Maillet et son compagnon Daniel Riolo, la jeune femme de 23 ans s'est montrée avec son immense chéri Ben-Sylvester Strautmann dont elle partage la vie depuis 2016.

Le couple s'est affiché rayonnant, complice et très souriant dans les tribunes et devant les objectifs. Lunettes et chapeaux sur la tête, impossible d'échapper à l'alchimie et au bonheur qui se dégageaient des tourtereaux, ravis d'assister à un tel spectacle. Alexandra de Hanvore était très chic dans une petite robe blanche Lacoste, le partenaire des grands rendez-vous tennistiques. Le monde du sport, Ben-Sylvester Strautmann le connaît très bien puisque c'est un ancien basketteur. Il est issu d'une riche famille allemande ayant fait fortune dans le commerce et la fabrication d'engins agricoles.

Il fait d'ailleurs partie intégrante de la famille monégasque depuis son entrée dans la vie de la jolie Alexandra. Le jeune homme est de tous les événements. Récemment, on a notamment pu le voir avec sa chérie, sa belle-mère et le prince Albert au vernissage de l'exposition Humanoïdes de George Condo ou très chic lors du Bal de la Rose. Preuve qu'en dépit de son nom bien différent, Ben fait quand même officiellement partie des Grimaldi.

Un couple très discret

S'ils s'affichent tous les deux en public et avec la famille royale lors de grands événements, Alexandra de Hanovre et Ben-Sylvester Strautmann n'en restent pas moins des jeunes adultes amoureux comme les autres. D'ailleurs, comme la fille de Caroline de Monaco le disait l'année dernière, leur quotidien ne diffère pas beaucoup de celui des autres. Pas question pour la jeune femme d'attirer toute la lumière et de faire parler d'elle à chacune de ses sorties : "Ma vie est celle de n'importe quel étudiant de mon âge. L'université me tient à l'écart des projecteurs et des médias" déclarait-elle à Gala. L'amour lui fait, sans doute aussi, garder les pieds sur terre.