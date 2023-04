François Baroin séparé de Michèle Laroque : première sortie depuis l'annonce de la rupture, non loin de la comédienne

Entre Michèle Laroque et François Baroin, l'amour est vite apparu comme une évidence. Mais quinze ans après un coup de coeur réciproque lors d'un anniversaire de Line Renaud chez Claude Chirac, la comédienne et le politique ont mis un point final à leur histoire comme annoncé par Closer en fin de semaine. Une séparation sans fracas et avec toute la discrétion qui les a toujours caractérisés quand leur romance était encore d'actualité. Mais pour autant, pas question de se laisser miner par cette décision qui les contraint désormais à prendre des chemins séparés.

François Baroin s'est rendu dans le Sud de la France, où se déroule actuellement le tournoi Rolex Monte Carlo Masters 2023 à Roquebrune-Cap-Martin. Ce 15 avril, non loin d'Alexandra de Hanovre et de compagnon chéri Ben Strautmann, il a pu assister aux demi-finales du tournoi. Dans les tribunes ou sur le photocall, François Baroin a pris du bon temps et a analysé les exploits sportifs qui se jouaient sur le court, une activité plutôt plaisante à voir le sourire qu'il affichait devant l'objectif.

Et non loin de lui, mais pas dans les tribunes : Michèle Laroque. L'actrice de 62 ans, originaire de Nice, ville voisine, postait il y a quelques jours une vidéo regroupant plusieurs images des paysages de la région. "Bonheur total de tourner sur la Côte d'Azur" écrivait-elle en légende, faisant la joie de ses fans de la savoir de retour chez elle pour quelques jours comme indiqué par Nice-Matin. Michèle Laroque prend part au nouveau projet de série de Vincent Garenq, Tout pour Agnès, revenant sur l'enquête autour de la mystérieuse disparition dans les années 1970 d'Agnès Le Roux, héritière du célèbre casino du Palais de la Méditerranée, situé sur la promenade des Anglais.