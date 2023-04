Michèle Laroque et François Baroin : Rupture surprise du couple après 15 ans de bonheur discret

Leur rupture, discrète, leur ressemble bien : toujours mesurés, loin des caméras et de la médiatisation, François Baroin et Michèle Laroque auraient finalement décidé de tirer un trait sur leur histoire d'amour ces dernières semaines, selon nos confrères de Closer (numéro du 14 avril 2023). Une séparation en douceur après 15 ans d'amour et de vie commune, pendant lequel ils avaient tout partagé et réussi à créer un clan recomposé solide.

Il faut dire que chacun avait eu une vie avant leur rencontre, à l'été 2008 grâce à une fête d'anniversaire de Line Renaud chez Claude Chirac. L'actrice de 62 ans, notamment vue dans Comme t'y es belle ou récemment dans Ténor, avait partagé la vie de Dominique Deschamps, avec qui elle a eu sa fille adorée, Oriane, née en 1995. François Baroin (57 ans), quant à lui, a trois enfants d'une première union, Constance, Jules et Louis.

L'homme politique, qui a été plusieurs fois ministre sous Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy sera d'ailleurs bientôt grand-père grâce : sa fille a révélé officiellement sa grossesse il y a peu. Et on imagine que malgré leur séparation, Michèle Laroque sera particulièrement heureuse de la naissance du bébé de la jeune femme qu'elle connait si bien.

Pour passer cette période difficile, la comédienne a décidé d'aller prendre un bon bol d'air iodé : depuis quelques jours, elle tourne un nouveau projet sur la Côte d'Azur et profite de la beauté de Nice, sa ville de naissance. Une petite pause professionnelle qui doit lui faire du bien et lui permettre de souffler. Récemment, elle a d'ailleurs posté une vidéo de la Méditerranée sur Instagram en partageant son "bonheur total" de tourner dans la région où elle a grandi.

La discrétion en règle n°1

François Baroin, quant à lui, qui avait déjà avoué avoir freiné quelques ambitions politiques pour permettre à sa compagne de continuer sa carrière d'humoriste et d'actrice, est toujours maire de Troyes où il ne doit pas manquer de travail. Et on imagine qu'avec le bébé qui arrive, il va passer beaucoup de temps en famille.

Et faire le deuil de cette histoire, vécue loin de la lumière. Une situation qui plaisait bien à l'actrice, discrète sur sa vie :"Il est vrai qu'on se montre rarement ensemble. Je suis ravie de brouiller les pistes", avait-elle admis dans les colonnes de Gala en 2017. Elle avait également évoqué un éventuel mariage : "Si j'acceptais d'épouser un homme, ce serait un grand progrès dans ma vie. Mais je ne laisserai plus jamais personne me dire ce que je dois faire ! (..) Je compte bien rester libre !". Une liberté retrouvée en toute délicatesse...