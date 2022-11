Michèle Laroque : La fille de son compagnon François Baroin très amoureuse et gâtée par son chéri

Michèle Laroque est l'heureuse maman d'Oriane Deschamps, née de son couple passé avec le metteur en scène de théâtre Dominique Deschamps. Très proche de sa fille unique, l'actrice qu'on a récemment vue dans Belle et Sébastien : Nouvelle Génération est également belle-mère puisque son compagnon François Baroin est papa. Le maire de Troyes a été marié à Valérie Broquisse, une journaliste, présentatrice et photographe qu'il a épousée en 1991. Ils ont eu trois enfants : Jules, né en 1991, Constance, née en 1992 et Louis, né en 1995. La cadette vient de fêter ses 30 ans, un joli moment qu'elle a partagé avec son amoureux.

Constance Baroin est donc la fille de l'homme politique qui fut un temps ministre - du Budget et de l'Economie - sous la présidence de Nicolas Sarkozy et de la journaliste Valérie Broquisse. Si la charmante demoiselle se dévoile avec plaisir devant l'objectif, sa maman préfère être derrière, collaborant avec le journal Air France Magazine, avec la revue d'art contemporain d'Isabelle de Maison-Rouge et exposant son travail au META Festival et du Festival Transphotographiques. Si l'on observe le compte Instagram de Constance Baroin, on remarque son goût pour les belles images, certainement transmis par sa mère. D'ailleurs, elle évolue désormais dans le monde de l'image, travaillant dans le milieu de la production photo et vidéo.

