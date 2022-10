Michèle Laroque : Sa fille Oriane ressemble trait pour trait à son père, qui n'est pas un inconnu du tout

Michèle Laroque est sur les écrans de cinéma dans Belle et Sébastien - nouvelle génération. Dans ce long métrage plein de grands espaces et d'aventures, la comédienne incarne une grand-mère qui vit à la montagne et obligée de s'occuper durant l'été de son petit-fils, plutôt rat des villes que rat des champs. Deschamps, c'est le patronyme de la fille unique de l'actrice et réalisatrice, Oriane. Elle est en effet, la fille de la star française de 62 ans et du metteur en scène Dominique Deschamps, avec qui l'air de ressemblance est indéniable.

Le couple a divorcé peu après la naissance de leur enfant, chacun se consacrant séparément à sa famille et à son amour pour la comédie. Expert de la mise en scène, Dominique Deschamps est un homme discret et peu connu des projecteurs, il les braque sur les autres. En effet, il a travaillé sur les pièces à succès Jeffrey Bernard est souffrant de Keith Waterhouse en 2000, dans laquelle Jacques Villeret, Yves Pignot, Guillaume de Tonquédec et Virginie Aster ont joué. En 2008, il a mis en scène Hors-Piste, suivi de Hors-piste aux Maldives. Homme des planches, il a dirigé le Théâtre Fontaine de Paris, temple du théâtre de boulevard, à partir de 1998. Pascal Legros en est désormais à la tête mais Dominique Deschamps continue de collaborer avec l'établissement et d'autres salles.

Mère et fille fusionnelle

Dans l'émission 50 Minutes Inside sur TF1 en 2021, Michèle Laroque était revenue sur ses liens avec Oriane, 27 ans. Débordante d'amour pour sa fille, elle confiait non sans humour être une mère très poule : "La pauvre... Enfin je dis 'la pauvre'... Je l'aime tellement. Peut-être un peu trop ! Je l'ai emmenée partout. C'était ma complice, elle était dans les émissions, dans les fêtes... partout !" Très fusionnelle, son enfant a toutefois ressenti le besoin de s'épanouir un peu plus loin, lors de sa vingtaine : "Peut-être qu'à un moment donné, elle a eu besoin d'être elle-même et de ne pas être que ma complice. Mais ça y est, ça je l'ai bien compris, d'ailleurs elle est partie deux ans à New York faire de la production. Voilà elle avait besoin de s'éloigner."

Ce qui n'empêche pas les deux femmes d'être plus qu'aux anges de collaborer ensemble. Remarquée dans Comme t'y es belle quand elle était toute petite, Oriane Deschamps a également participé à la réalisation de sa mère, Brillantissime en 2018, adaptation de son spectacle. Elles ont d'ailleurs interprété la bande originale du film La vie au ras du sol. L'année précédente, elles avaient arpenté ensemble le tapis rouge du festival de Cannes, affichant leur glamour en duo. La compagne de François Baroin et Oriane ont également travaillé ensemble dans son second long métrage, Chacun chez soi, une ode pleine d'humour et de tendresse à la relation mère-fille.