Michèle Laroque dévoile un instant nostalgique de sa fille Oriane, qui va vous faire fondre

"Nous nous amusons beaucoup"

Une publication peu étonnante lorsque l'on connait la folle complicité qui lie Michèle Laroque et sa fille. "Nous étions très fusionnelles, il a fallu 'défusionner'. C'est merveilleux de voir à quel point on est différentes, et en même temps nous sommes complices, nous nous amusons beaucoup. Quand les choses ne vont pas, on analyse tout pour ne pas souffrir et se servir des différentes épreuves", confiait l'actrice 62 ans au magazine Nous Deux en mars dernier.

L'actuelle compagne de François Baroin est également très fière de voir sa fille marcher sur ses pas, puisqu'elle a entamé une carrière de comédienne. Elle a notamment joué aux côtés de sa mère dans le film Jeux Dangereux, où elle interprète sa fille, comme dans la vraie vie. Un rôle qu'elle a de nouveau endossé dans Brillantissime. "Je savais à quel point elle était douée pour la comédie. Je ne savais pas en revanche quel degré d'exigence j'aurais avec ma fille ! (...) Elle a été incroyable, j'avais la sensation de lui voler des moments tant elle était naturelle. J'avoue qu'elle m'a bluffée, mais aussi rassurée sur le tournage" indiquait Michèle Laroque pour Gala en 2017. Une maman très fière donc, et il y a de quoi !