Michèle Laroque, maman complice avec sa fille Oriane : "Il a fallu défusionner"

Alors que nous sommes à la veille de la sortie du nouveau film de Michèle Laroque avec au casting, notamment les vedettes Thierry Lhermitte, Patrick Timsit et Isabelle Nanty, la comédienne de 61 ans s'est confiée pour nos confrères de Nous deux sur la relation à sa famille, l'un des thèmes du long-métrage.

En pleine tournée promotionnelle d'Alors on danse, une comédie rassembleuse autour de la danse, Michèle Laroque a été questionnée sur Sandra, son personnage dans le film qui, après avoir eu connaissance des infidélités de son mari, trouve refuge chez sa soeur (Isabelle Nanty) pourtant aux antipodes.

Aussi, quand il lui est demandé si, tout comme son personnage elle avait une relation compliqué à sa famille, la comédienne a répondu : "Non, mais ce n'est jamais simple quand même. On a des parents qui ont un trajet de vie. Je suis née avec une mère qui s'est échappée de son pays à l'âge de 23 ans parce qu'il était envahi par les russes (c'est tristement d'actualité). Mon père a été très traumatisé par la guerre. Je suis arrivée un peu tôt parce qu'ils avaient besoin de se 'détraumatiser' et d'être ensemble. Un jour mon père m'a dit 'je n'ai pas été parfait, mais qu'est ce que tu es forte' Quand on comprend que memes les choses maladroites ont été faites par amour, c'est beau. Comme je l'ai compris, mes rapports avec ma famille sont extraordinaires."

Mère d'une fille de 26 ans aujourd'hui, Oriane, la compagne de François Baroin s'est montrée épanouie dans cette relation. "Nous étions très fusionnelles, il a fallu 'défusionner'. C'est merveilleux de voir à quel point on est différentes, et en même temps nous sommes complices, nous nous amusons beaucoup. Quand les choses ne vont pas, on analyse tout pour ne pas souffrir et se servir des différentes épreuves" a-t-elle expliqué.

Alors on danse sortira en salle dans toute la France ce mercredi 16 mars.