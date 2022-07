Michèle Laroque : sa superbe fille Oriane, 27 ans, ressemble trait pour trait à son célèbre père

Ce samedi 16 juillet 2022, on retrouve Michèle Laroque dans l'émission Game of Talents, présentée parJean-Luc Reichmann sur TF1. Heureuse en couple à la vie depuis quelques années avec François Baroin, l'actrice de 62 ans est la maman d'une fille unique, Oriane Deschamps, fruit de ses amours passés avec Dominique Deschamps. Célèbre metteur en scène, il a partagé la vie de Michèle Laroque, et mis en scène des pièces à succès comme Jeffrey Bernard est souffrant de Keith Waterhouse en 2000 et Opération cousine en 2008.

Lorsqu'il ne dirige pas des comédiens, l'ex-époux de l'actrice de Comme t'y es belle est à la direction du Théâtre Fontaine de Paris, temple du théâtre de boulevard, depuis 1998. Et leur fille, Oriane, qui a fêté ses 27 ans le 12 juillet dernier, ressemble trait pour trait à son papa lorsqu'il était plus jeune. Quelques mois seulement après sa naissance, ses parents ont divorcé. Une rupture plutôt mystérieuse puisque ni l'un ni l'autre ne se sont confié dessus.

Séparés, Michèle Laroque et Dominique Deschamps ont néanmoins transmis leur passion pour la comédie et le théâtre à leur fille unique. Oriane Deschamps, qui est très complice avec sa célèbre mère, a déjà démarré sa carrière de comédienne. Après avoir baigné dans l'univers du spectacle et du 7ème art toute son enfance, elle a joué pour la première fois aux côtés de sa mère dans le film Comme t'y es belle de Lisa Azuelos en 2006 alors seulement âgée de 11 ans.

Elle fait la fierté de sa mère, "girl power"

Après des études littéraires (hypokhâgne et khâgne), la jeune femme de 27 ans aujourd'hui est revenue à son amour pour la comédie et a décroché un stage dans une société de production. Celle qui y a découvert les coulisses des longs-métrages, les secrets de réalisation et de production du cinéma, est apparue une nouvelle fois à l'écran en 2013. On a en effet pu voir Oriane Deschamps aux côtés de sa mère dans le film Jeux Dangereux, où elle interprète sa fille. Un rôle qu'elle a de nouveau endossé dans Brillantissime.

Fière de sa fille, Michèle Laroque a déclaré à Paris Match à propos de cette expérience commune : "J'adorais la voir tout diriger, c'était le girl power !" En 2017, elle évoquait déjà sa fierté de voir sa fille reprendre le flambeau, à nos confrères de Gala : "Je savais à quel point elle était douée pour la comédie. Je ne savais pas en revanche quel degré d'exigence j'aurais avec ma fille ! (...) Elle a été incroyable, j'avais la sensation de lui voler des moments tant elle était naturelle. J'avoue qu'elle m'a bluffée, mais aussi rassurée sur le tournage."

En mars dernier, pour Nous Deux, l'actrice de 62 ans se livrait sur leur folle complicité. "Nous étions très fusionnelles, il a fallu 'défusionner'. C'est merveilleux de voir à quel point on est différentes, et en même temps nous sommes complices, nous nous amusons beaucoup. Quand les choses ne vont pas, on analyse tout pour ne pas souffrir et se servir des différentes épreuves", a-t-elle fait savoir.