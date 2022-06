François Baroin en couple avec Michèle Laroque : ces sacrifices faits au nom de leur amour

François Baroin, maire de Troyes, fête ses 57 ans en ce jour de fête de la musique. Si ses plus proches ne manqueront sûrement pas de lui faire quelques cadeaux, le meilleur qu'il puisse avoir, il l'a déjà. Il porte d'ailleurs le nom de Michèle Laroque, la femme et comédienne qui partage sa vie depuis 2009. Cette relation, François Baroin y tient plus que tout, en témoignent les nombreux sacrifices qu'il a faits pour elle et leur histoire d'amour.

Dans les pages de Gala qui lui consacrait un portrait en 2020, plusieurs proches de la famille politique de François Baroin témoignait de sa détermination à préserver le plus possible son couple avec Michèle Laroque. Même si cela signifiait faire une croix sur ses propres ambitions. A l'époque, l'élection présidentielle était l'un de ses objectifs mais loin de lui l'idée de tout faire pour y arriver : "Il s'est enquis de savoir si sa compagne Michèle Laroque pourrait continuer à mener sa carrière librement, en cas d'élection. 'Non', lui ont répondu ceux et celles qu'il a consultés. L'ex-ministre a tiqué." Pour cette raison-là, François Baroin a préféré battre en retraite et laisser sa place aux autres.

Autre détail et pas des moindres : la discrétion qu'il entretient sur leur relation. Contrairement à d'autres hommes politiques, à la confidence facile concernant leur vie privée, François Baroin n'est pas du genre à ouvrir grand la porte de leur intimité. Les questions sont donc pour beaucoup restées sans réponse, préférant garder pour lui le jardin secret qu'il partage avec Michèle Laroque. Preuve que ces techniques fonctionnent puisque 13 ans après leur coup de coeur, le politique et l'actrice sont toujours les héros de leur propre comédie romantique.

Michèle Laroque et François Baroin ne vivent pas dans une grotte non plus. Si la grande amie de Pierre Palmade ne court pas tous les meetings et événements officiels de la carrière de son compagnon, elle n'en est pas moins présente à certains moments. Et inversement. A plusieurs reprises, le couple s'est affiché rayonnant et très amoureux à des avants-premières de films. Des apparitions rares mais réfléchies qui prouvent bien que leur amour est loin d'être du cinéma.